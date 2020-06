$!República Dominicana se estanca en fase II por altos números de contagios

El Gobierno dominicano tenía pautado continuar, este miércoles 17 de junio, con la tercera etapa de la reapertura económica y social de República Dominicana, sin embargo el día de ayer el presidente de la Comisión de Alto Nivel de Prevención y Control del Coronavirus, Gustavo Montalvo, anunció que en este momento no hay condiciones para pasar a la Fase III de la desescalada.

“De esta situación (la desescalada) no se podía esperar algo diferente, porque el virus todavía está activo y aún no hemos llegado al pico de la curva epidémica”, afirma el especialista.

Feliz indica que la apertura de la economía ha generado un mayor despliegue de las personas en todas las áreas del país, lo que genera mayor propagación del virus.

La semana del sábado 06 hasta el 13 de junio se registraron 3,362 nuevos casos, la mayor cantidad de contagios en esos días. En los primeros 12 días de la primera etapa de flexibilización de las medidas de distanciamiento social se reportaron 3,628 nuevos contagios por coronavirus.

“Desde que inicio la primera etapa de desescalada he dicho que no hay condiciones para ir a la siguiente. Dije que aquí no hay un problema sanitario sino polítics, porque las medidas que se están agotando es para realizar las elecciones en julio”, precisa Feliz.

“Estamos en una etapa política y todo lo que se hace en el país es para de garantizar las elecciones”, afirmó.

El epidemiólogo insiste en que los sectores políticos y económicos del país no han tomado el tema con conciencia porque solo les interesa la parte económica.