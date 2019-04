Acoso, abuso sexual y pederastia: El lado oscuro de famosos al descubierto

Continuó: “Yo creo que, aunque Kanqui sea susceptible como lo fue el padre Józef Wesołowski de un tratamiento profundo de sicología y siquiatría, eso no lo exime, no le quita responsabilidad frente a niños que quedarán marcados para el resto de su vida y que necesitan por supuesto de una profunda ayuda profesional”.

“Desde la antigüedad se permitía en algunas civilizaciones la pederastia y no era condenada, sin embargo, en nuestras leyes que tienen que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes son casos de tipo penal y no civil”, aclaró el profesional.

“Kanqui tiene lo que podemos llamar una doble careta, la del comunicador exitoso de la televisión y la del payaso. Los infantes creen, ellos no dudan, y por eso se abusa de su inocencia. De ahí que profesores, sacerdotes, payasos y gente del espectáculo generalmente son los abusadores de esta inocencia”, explicó César Mella, siquiatra, quien analizó para Diario Libre este tipo de acciones.

Sobre Pablo Ross

Y continuó: “Lo que da una característica diferenciadora está en que realmente Pablo no pudo defenderse de los hechos que se le imputan. Siempre hay una Simetría de poder, que lo tiene el que da dinero o sugestiona para ocultar evidencias, ya sea por la edad, la experiencia o la fuerza”, argumentó.

Una pandemia oculta

“Son más los casos que no se han descubierto en algunos rincones de la iglesia y de colegios privados que los que han sido expuestos. La presencia de cámaras, de videos, celulares, WhatsApp y de los métodos modernos de comunicación social han sustituido en gran medida, por suerte a la justicia en la parte investigativa. En el caso de Kanqui ya son cuatro los testimonios, tres de ellos que son mayores de edad y no se habían atrevido a denunciar al abusador”, afirmó y dijo que hay que aclarar que este caso va más allá de un abuso, sino de una violación sexual.

Casos de figuras públicas escandalizan más

“Esas figuras públicas son las que hacen las noticias porque hay cierto morbo. Se ha perdido el carácter meramente educativo de este tipo de acontecimientos. El papel de las instituciones debe ser más activo, y sobre todo el rol de los padres, en especial cuando en un hogar hay niños que no son de ambos progenitores, comunidad, colegio, familia deben estar ojo visor.

¿Se puede identificar un abusador?

A juicio de Mella no es tan fácil. “No existe una tipificación, entre José WesoLowki, Pablo Ross y Kanqui lo único que se puede concluir es que eran personas respetadas, queridas y admiradas. No hay un perfil que no sea el de un ser humano que se comporta de forma ‘normal’, claro está siempre está el poder y la capacidad de seducción, de sugestionar y convencer a un inocente, porque son gente inteligente. Por lo que tienen la capacidad de escabullirse por su doble moral”, argumentó.

En cuanto a la víctima, si es un menor “a veces el victimario le convence de que no está haciendo nada mal, y se les premia. Ahí la maldad y la manipulación del abusador.

¿Cómo acompañar a un infante abusado? Según Mella se necesita un acompañamiento de un profesional para el menor, y esto va de la mano con la confesión del menor. Una vez que lo hace debe disponer de ayuda sicosocial donde participen profesionales de la conducta, además la familia y las personas de la comunidad deben apoyar a esta criatura, pero no debe utilizarse el trauma vivido por el menor como un elemento de manipulación de la justicia o de intercambio económico en beneficio de la familia de la víctima, para ocultar parte de la verdad. También llamó a los medios a manejar la información lo más cuidadosamente posible, evitar transformar el sufrimiento de la víctima y su familia en sensacionalismo y convertir el trauma de esa familia en un talk show, hay motivar la prevención y la salud mental para la familia afectada.