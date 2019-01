$!Acroarte dedicará gala a Xiomarita Pérez

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció ayer que este año la gala de la octava edición del Premio al Mérito Periodístico estará dedicada a la periodista y folclorista Xiomarita Pérez. El acto se realizará el 26 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

Emelyn Baldera, presidente de la institución, calificó como un honor la dedicatoria a Xiomarita, tomando en cuenta que Pérez es una integrante activa con más de 40 años de trabajo con el folclor dominicano y en defensa de la identidad de la cultura dominicana. Es la primera vez que la folclorista es reconocida en los 35 años de Acroarte.

“Si me han otorgado esta distinción es porque han observado mi trayectoria de vida. Pensaba que mi año era el 2018, pero también lo es el 2019, con este reconocimiento. Lo importante para mí es que Acroarte lo haya pensado y repensado, porque si no es así la institución y yo nos desacreditamos. He trabajado haciendo aportes por 50 años con mucho entusiasmo y lo seguiré haciendo, porque es la pasión que me invade”, comentó Pérez.