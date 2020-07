$!Actor de telenovelas está grave a causa de COVID-19

Tras declarar la semana pasada que su familia y él habían resultado positivos en la prueba de COVID-19, Toño Mauri ahora se encuentra hospitalizado en terapia intensiva a causa de las complicaciones con este virus.

“Toño Mauri y su familia, lamentablemente, todos infectados con COVID-19”, informaron en la emisión mexicana El Chismorreo. “Lo peor de todo es que Toño está internado en terapia intensiva porque no podía respirar”.

Según una nota de People en Español, el pasado 24 de junio, el actor había mencionado a la emisión Despierta América que no sabía cómo había podido contagiarse porque había seguido todas las medidas sanitarias. Sin embargo, externó su preocupación ante el diagnóstico y sus consecuencias. Además, reveló que presentó un fuerte dolor de cabeza y malestares que se asemejan a los de una gripe normal; por ello, se realizó la prueba.

“Nos hemos cuidado muchísimo, mi familia y yo. Hemos estado en la casa sin salir; nos hemos cuidado mucho”, comentó Mauri en aquel momento.

“Me siento bien, relativamente bien, pero esta enfermedad tiene altas y bajas. Un día estás bien y otro te sientes aplastado. En general, creo que he tenido suerte porque me he estado checando mi oxigenación y estoy bien, entre 95 y 96, pero no deja de preocuparme porque puede ser que de la noche a la mañana esto cambie y haya que correr”.