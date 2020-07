$!Actor dominicano Juan Vidal sufre intento de asalto en México

El actor dominicano Juan Vidal vivió momentos de angustia y desesperación al salvarse de que lo asaltaran en la ciudad de México.

El actor compartió su experiencia con la revista Tv Notas, donde detalló que, cuando iba en su carro, se orilló a contestar una llamada, cuando de repente una mujer del lado izquierdo de su auto, se le acercó para pedirle ayuda, pero de pronto un hombre sospechoso en una moto se le acercó.

"Un hombre en una moto se me emparejó del lado derecho del carro, y veo que empieza como a buscarse algo de la espalda. Mi única reacción fue echarme de reversa y en cuanto llegue a la esquina doble en esa calle. Me puse de todos colores porque no sabía qué pensar, pues en menos de un segundo la vida te puede cambiar”.

"Cuando llegué a mi casa lo primero que se me ocurrió fue hablarle a mi familia, lógicamente no les dije que me pasó para no preocuparlos, sólo quería escucharlos y tranquilizarme", continuó.

"Sentí tanta rabia, coraje e impotencia porque por poco me pasa algo. Gracias a Dios me salvé, pero si me hubiera quedado ahí, no sé que hubiera pasado, yo creo que no la cuento”, concluyó.

Tras ganar Mister República Dominicana y participar en el certamen internacional de la franquicia, Vidal se radicó en México, donde obtuvo la nacionalidad de ese país. Desde entonces ha participado en diferentes telenovelas para las cadenas TV Azteca, Televisa y Venevisión con importantes papeles en series de televisión en Los Ángeles y obras de teatro en Nueva York y Miami en Estados Unidos.

Su participación más reciente en una telenovela fue en Soltero con hijas, con el personaje de Robertino Rodríguez Rodríguez "El Calamal".