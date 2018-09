Actor habría golpeado actriz la llama oportunista y muestra audios del suceso

“Me tira al piso, me arrastra por el pasillo del apartamento, yo trato de soltarme y no lo logro. Cuando me tira al ascensor, recuerdo yo que con la mano abierta me golpea fortísimo y luego llega un puñetazo en mi cara que me deja mal”, agregó la joven de 30 años.

La actriz aseguró que esta denuncia pública, tres meses después de lo sucedido, es porque hasta el momento las autoridades de México no han hecho nada sobre el terrible episodio.

Elieen ha emprendido una campaña en sus redes sociales para denunciar e invitar a otras víctimas de maltrato físico a hacer lo mismo. La misma ha sido apoyada por actores, actrices y periodistas de todas partes de América Latina.