$!Actor que lleva más de 15 años de celibato dice que el sexo “no es una necesidad física”

El actor aseguró que al final, la castidad es un don y una virtud, es decir, un buen hábito repetido muchas veces. “De entrada tienes que reconocer que el sexo es sagrado, es un regalo increíble. Hay que compartirlo con la persona más importante de tu vida. En mi caso ¿quién va a ser?, mi esposa”.

Verástegui se refirió además a los comentarios de personas cercanas sobre su decisión. “La castidad no es sana’, me decían o ‘el sexo es una necesidad física’. No es una necesidad física. Necesidad es comer, dormir, respirar, sino respiras te mueres. Yo no he conocido jamás alguien que haya muerto por la abstinencia. Más bien es un deseo natural físico”.

El actor insistió en su idea de que no se trata de reprimir algo, sino “poder guardar ese regalo y poder compartirlo con la persona más importante de tu vida”.