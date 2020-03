$!Actriz Carmen Salinas en el ojo del huracán por acusar a los chinos de propiciar el coronavirus

A veces no podemos expresar públicamente nuestros pensamientos, y más si somos figuras públicas y con él podemos causar algún tipo de malestar.

Ese es el aprendizaje que de seguro ha tenido la veterana actriz mexicana Carmen Salinas, quien tuvo que disculparse por asegurar que los chinos son los culpables de la enfermedad del COVID-19, por comerse a los perros y los gatos.

La intérprete cumplió con la exigencia de la Embajada de China en México y ofreció una disculpa pública por unos recientes comentarios que hizo acerca del coronavirus y que fueron calificados como racistas.

En una entrevista reciente con medios de comunicación, Salinas aseguró que la epidemia del coronavirus fue un “castigo” para la población china por comer perros y gatos.

¿Cómo me voy a burlar? Es una enfermedad tan horrible, es lo que les está pasando a los chinitos por estarse comiendo a los perritos y a los gatitos. Oye, no juegues por eso les dio esa enfermedad. No los castigó Dios, nuestro señor: la vida los castigó por andar de tragones, tragándose eso

Sus palabras ante la prensa tuvieron tanto eco que llegaron hasta la Embajada de China en México, que reaccionó emitiendo un documento en donde calificaban de racista el comentario de la actriz y productora y le exigían una disculpa pública.