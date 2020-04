Actriz Danna García denuncia acoso de sus vecinos por tener coronavirus: "No le suban comida"

Lamentablemente, hace poco más de una semana volvió a dar positivo en la segunda prueba a la que se sometió tras pasar varios días ingresada en el hospital por complicaciones derivadas de la enfermedad.

“Hoy me hice otra prueba de Covid-19. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras (sic)”, escribió en Twitter la actriz.

La actriz de telenovelas ha hecho un llamado para que las autoridades tomen acciones legales contra este tipo de discriminación.

De igual modo ha pedido a sus seguidores que, si conocen a alguna persona que se encuentre en la misma situación que ella, traten de mostrarse compasivos.