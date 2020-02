$!Actriz mexicana vapuleada en redes sociales por su teoría sobre el coronavirus

Exponer públicamente una idea no siempre es bien visto, y menos si se trata de un tema tan sensible como el coronavirus. La actriz Paty Navidad confirmó este hecho.

People en español recalca que la actriz ha entrado con el pie izquierdo a la conversación en redes sobre el temible coronavirus. El microorganismo que está sembrando el terror en China y que ha ocasionado ya una alerta internacional de la Organización Mundial de la Salud fue el tema de su último tuit y vaya que le han caído con fuerza por sus comentarios.

De acuerdo a la revista el tuit en cuestión apareció este jueves en las redes de bella actriz mexicana diciendo: “El #CoronaVirus se creo en un laboratorio como producto de grandes ganancias para las farmacéuticas, nuestra salud representa un negocio redituable para la élite y a la vez nos mantiene bajo control de masas. Tomemos precauciones y cuidemos la salud, pero no caigamos en su juego”.

Más de 3, 700 personas aprobaron el mensaje dándole “like”, pero los que no estuvieron de acuerdo se dejaron escuchar de forma clara y contundente: “Estimada Paty, aprecio en verdad sus participaciones es usted un personaje que mucha gente le tiene simpatíapero créame que en esta caso, hay que ser muy cautos con lo que se dice”, exclamó un tuitero. “El coronavirus no fue creado, y no hay cura así que a nadie le conviene su esparcimiento”.

“La Científica Patricia Navidad al servicio de la Comunidad. Gracias por tu invaluable aportación a la humanidad”, anotó otra lengua afilada al reaccionar en la plataforma.