$!Siete destinos para acampar en el país

Valle Nuevo, Constanza

Montaña Redonda, Miches

Playa Rincón y Río Caño Frío, Las Galeras

Playa Rincón se encuentra entre las 10 playas más hermosas del mundo y no es pura coincidencia; junto al río Caño Frío, que desemboca en sus aguas color turquesa, la convierten en una de las playas más amigables para acampar. Llegar a ella no es difícil ya que el trayecto está en muy buen estado. No te pierdas la increíble vegetación de cocoteros que adorna todo su litoral. Puedes hacer camping a la sombra de sus cocoteros, llevar tus alimentos o disfrutar del sazón a base de coco realizado por los comunitarios que tienen sus pequeños negocios allí, toda una delicia para el viajero. “Uno de sus grandes atractivos es el Río Caño Frío, una maravilla de agua dulce muy fría proveniente de los manglares, perfecto para realizar snorkeling y quitarnos la sal tras un día intenso de playa.