Aisha Syed: “Me siento orgullosa de ser dominicana y me interesa que la gente sepa de dónde vengo”

“Raíces”, la gira mundial que comenzará el 28 de este mes la violinista dominicana Aisha Syed en Michigan, Estados Unidos, la llevará a debutar en África, luego de que el pasado año su talento subiera a un escenario en India.

Publicaciones especializadas en Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Alemania, Emiratos Árabes y México resaltaron su desempeño en los diferentes conciertos que ofreció en esas naciones.

En visita a la redacción de Diario Libre, la intérprete expresó que cada año tiene un nuevo reto. En la aventura de este nuevo año, la artista clásica llevará su gira a Ecuador, Chile, Marruecos, Antigua, Barbuda, España, Inglaterra, Colombia, Bolivia, y la traerá de regreso a la República Dominicana en un concierto del que no ofreció mayores detalles.

—¿Qué representa esta nueva gira para tu carrera?

Para mí en esta gira, al igual que en las demás, siempre trato de hacer algo innovador que me haga crecer como artista ante el público. En este caso, además de actuar en Marruecos, tendré la oportunidad de estar en África para interpretar un concierto para violín y orquesta. Esto constituye un gran honor porque estaré con la Orquesta Filarmónica de allí. En adición a eso estaremos visitando de nuevo algunas plazas, así como escenarios a los que iremos por primera vez.

—¿Cómo logró el contrato para ir a África?

Eso fue algo sorpresivo y a la vez una gran bendición para mi carrera. Yo estaba haciendo el concierto en India y una persona clave en la filarmónica de Sudáfrica leyó las noticias del concierto en Asia y decidió invitarme para que me presente allí este año. Para mií será un nuevo reto porque se trata una audiencia y escenario distinto.

—¿Cuán retador es llegar a tierras tan lejanas?

En India y en otros lugares me preguntan qué quiero tocar. En ocasiones he seleccionado obras complejas, como por ejemplo la Chacona de Bach, que requiere mucha concentración del público y lo hice allí con excelentes resultados. Eso es realmente un reto que habitualmente asumo, no importa la audiencia, porque me ayuda a seguir creciendo. Yo creo que la música tiene un lenguaje universal y es interesante ver la reacción del público de distintos países con una obra como esa o cualquier otra que demande mucho.

—El escenario internacional siempre tiene muchas implicaciones para un artista más allá de su labor como músico. ¿Cómo lo lleva todo en medio de las diferentes situaciones que agobian al mundo con problemas que van desde el terrorismo hasta la salud?

Honestamente es complicado... no voy a mentir. No puedo decirte que la vida es perfecta, pero en mi caso como cristiana que soy he tratado de encontrar el balance para tener paz, de manera que trato de encontrarlo junto a mi familia. Soy profesional desde los once años, quiero que mi hija me vea como una inspiración. Cada vez que estoy fuera de la casa trato de pensar que así lo verá cuando sea adulta, tal cual sucedió conmigo con mi madre que fue mi fuente de inspiración.

—¿Tienes miedo al viajar en medio de tantos problemas?

Antes de tener a mi hija subirme a un avión era como montarme en un carro. Ahora siento una punzadita en el corazón como me sucedió en el viaje a la India, un trayecto de tantas horas... cuando miraba los miles de kilómetros... ahí pensaba cosas, sin embargo, también pienso en mi carrera porque uno no crece en un día, sino en el tiempo. Como te decía, creo que será de inspiración para mi hija. Pero gracias a Dios tengo a mi madre que siempre me ha apoyado.

—Hay un cambio de rumbo en su carrera al ponerse en las manos de una agencia internacional para el mercado europeo. ¿Qué representa esta nueva etapa?

Recibí muchas ofertas de varias agencias y no quise escoger una sino hasta ahora, cuando tomamos la decisión de aceptar una propuesta para el manejo de mi carrera en Europa, una firma que tiene en su catálogo a reputadas figuras internacionales y con ellos iremos a varios países europeos.

—Entre las novedades de su carrera se observa su debut junto a la Orquesta Sinfónica de Ecuador. ¿Eso habla de que su labor ha logrado impactar allí?

Esa ha sido una gran noticia. Yo he tocado varias veces en Casa de la Música de Quito, así como en otros escenarios de gran importancia. Finalmente, se me da la oportunidad de actuar junto a la Orquesta Sinfónica de Ecuador, algo que era un sueño para mí porque ya he tocado con las orquestas sinfónicas de Colombia y Argentina. Eso de Ecuador es hermoso. Luego estaré viajando a Chile a realizar conciertos, y naturalmente está incluido un concierto en mi República Dominicana.

—¿Por qué Raíces?

Me siento orgullosa de ser dominicana y me interesa que la gente sepa de dónde vengo. Soy una artista que da a conocer nuestra cultura. Es lo que llevamos a cada escenario. Me siento muy agradecida de lo que hemos logrado porque nos hemos abierto paso en el medio de mucha competencia, sobre todo viniendo de nuestro país. Hoy sin embargo, para mí ser dominicana es el mayor plus que tengo en relación con los demás artistas. Abrazo la música clásica, pero también a los compositores nacionales cuyas obras he tocado en Londres.