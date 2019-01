$!Ala Jazá se querella contra su ex esposa por supuesta violencia

El mánager del merenguero Ala Jazá (Emmanuel Jiménez) confirmó a DL que el artista presentó una querella contra su ex esposa por ante el Ministerio Público de La Vega, por supuestas amenazas que habría recibido de ella, por lo que ambos deberán verse las caras el próximo viernes en la Fiscalía de esa provincia.

Según consta en la denuncia 2019-047-00103-01, la señora Gisel Altagracia Trinidad Pérez le habría enviado mensajes por la red social de Whatsapp en la que escribió que no recibir la suma de tres millones de pesos y un carro del año se tiraría del puente con junto a los niños que procrearon. “Además ejerce acto violencia hacia la persona del señor Enmanuel Jiménez, tales como vociferarle palabras obscenas delante de los niños en su residencia privada, así como cuando va a salir en los medios de comunicación”, indica el documento.

“Nosotros fuimos a poner una denuncia ayer con el propósito de conseguir una orden de alejamiento debido a que el (Ala Jazá) está enfocado en su carrera. El tiene unos compromisos con sus hijos porque hace varios años que ellos no están juntos, cuando estuvieron juntos no tuvieron patrimonio, sin embargo ahora cuando firma un contrato con una disquera ella asume que hay que asumirle su vida personal. Eso no es así, sin embargo acudimos a la Justicia, para que sea la que determine lo que corresponde y porque ya hay amenazas de agresión varias veces”, alegó Porfirio Rodríguez.

No se estableció la hora a la que Ala Jazá y la señora Gisel fueron citados para el próximo viernes en el Ministerio Público de La Vega. El cantante reside en Jarabacoa.