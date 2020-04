$!Alba Flores, Nairobi de La Casa de Papel, dice no a Hollywood y que no envidia a Penélope Cruz

Hollywood no le quita el sueño a Alba Flores, una de las actrices españolas más reconocidas de la actualidad. De hecho, le ha dicho que no. Claro, tras algunas decepciones.

"Me fui a Nueva York a probar ahí cuando no tenía nada de trabajo aquí en España. Viví en Williamsburg, en el barrio ultraortodoxo. Eso fue para mí un choque y un aprendizaje, no sabía ni que existía esa comunidad. Me di cuenta de que ese país, esa manera de trabajar, ese ritmo de vida no eran para mí. Esa exigencia de tener que triunfar", le ha confesado la actriz madrileña a la revista S Moda.

Alba descarta por completo, al menos en lo que a deseo se refiere, seguir los pasos de colegas como: Paz Vega,Penélope Cruz, Antonio Banderas, Javier Bardem o Ana de Armas.

De acuerdo a la versión digital de la revista española Women, en la actualidad, demás del exitazo de 'La casa de papel', que le ha convertido en una estrella internacional -los 8 millones de seguidores que tiene en Instagram son una prueba concluyente de que está afincada en España, done también dirige su propia compañía de teatro, La Extraña Compañía.

Como vemos no todos creen que Hollywood es la única alternativa. Hay vida más allá de la meca del cine.