Alex Rodríguez aclara que no está comprometido con Jennifer López

SANTO DOMINGO. Aunque la relación que lleva con Jennifer López marcha de maravilla y pasa de un año, el expelotero de Grandes Ligas, Alex Rodríguez, aclaró este miércoles que no están comprometidos en matrimonio.

“No, no estamos comprometidos”, dijo el exastro de los Yanquis de Nueva York a Kathie Lee Giffordy Hoda Kotb, anfitrionas del segmento Kathie Lee & Hoda del show Today de la cadena NBC, durante una entrevista.

La respuesta surgió a raíz de las preguntas que le hicieron sobre el origen y significado de un anillo que lleva puesto la actriz y cantante.

“Yo sí le di ese anillo probablemente hace cuatro o cinco meses. Yo le compré ese anillo. Le encantó”, contestó a los cuestionamientos.

“Por cierto, nosotros adoramos a Jennifer y no pudimos ignorar un anillo que ella lleva, es muy hermoso”, dijo Hoda Kotb y añadió: “Nos preguntamos si Alex se lo había dado para su cumpleaños. Luego pensamos ‘no, espera ¿en qué dedo lo trae puesto? entonces nos quedamos pensando ¿qué está pasando aquí?'”.

Fue en ese momento que Rodríguez dijo que no había compromiso entre ellos.

“Al ver que no daba más explicaciones Kotb presionó: “Entonces ¿no tiene significado?”. ” Sí, lo tiene, desde luego”, respondió el expelotero. “¿Pero no están comprometidos?, preguntó Kathie Lee. “No, no estamos comprometidos”, aclaró él para desilusión de la conductora, dice una publicación de Peopleenespanol.com.