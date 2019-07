$!Alofoke habla de lo que le dijo Danilo Medina durante reunión y su precandidatura a diputado

Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, dijo que tomó la decisión de retirar su precandidatura a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), porque tuvo miedo de descuidar las plataformas en las que ha trabajado por años, por tener que enfocarse ahora en la política. Pero que al final reflexionó y decidió retomar la carrera, debido sus intenciones a favor de la educación dominicana y por las palabras del presidente Danilo Madina el día de ayer.

“Al final reflexioné. Muchas personalidades políticas, artísticas y el público que me sigue me han externado su apoyo, me han dicho que si ya di el paso y debo continuar”, señala Matías.

Dijo, además, que tras hablar con el presidente Medina sobre el impacto de su trabajo en los medios sociales y en la televisión lo hicieron recapacitar. “Me dio muchos consejos sanos y su apoyo total a mi candidatura”, enfatizó Alofoke.

Según explicó, sus intenciones al querer ocupar una curul, son positivas para los jóvenes y para el país. Desde esa plataforma desea ser parte del “cambio para la juventud dominicana”.

Un día después de haber inscrito su candidatura a la diputación, el pasado domingo, por la circunscripción número tres del Distrito Nacional, Alofoke decidió retirarse de la carrera a lo interno del PLD. Pero ayer anunció que al final si participará en la convención del partido morado que está pautada a realizarse el próximo seis de octubre del presente año, con la finalidad de conseguir la candidatura.

Dijo que aunque la decisión de ser diputado fue tomada el mismo día de su inscripción, no fue por buscar sonido.

“Yo me levanté a la 01:25 el domingo pasado, abrí un chat de WhatsApp en un grupo y veo que Bolívar Valera y Aquiles Correa se inscribieron, dije si ellos están tomando la iniciativa como jóvenes, ¿por qué yo no hago lo mismo? Esa era la chispa que necesitaba”, indicó.

Sobre su campaña, Alofoke dijo que se saldrá de lo convencional en la política, debido a que se soportara totalmente en las plataformas digitales.

El pasado domingo el PLD cerró el proceso de inscripciones para cargos elegibles a las elecciones del próximo año. Fueron muy sonadas las postulaciones de Aquiles Correa, Bolívar Valera (El Boli) y Santiago Matías (Alofoke).

El día de ayer el presidente Danilo Medina se reunió con los tres en el palacio nacional.

Pero a pesar de la reunión sostenida con el primer mandatario, Aquiles Correa decidió mantenerse firme en su decisión de retirarse de la carrera.