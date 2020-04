$!Alofoke le responde a El Mayor Clásico

La rivalidad musical entre los exponentes urbanos El Alfa y El Mayor Clásico había quedado en el pasado, sin embargo, una frustrada colaboración y las opiniones del productor de radio Santiago Matías (Alofoke), la ha revivido.

En esta nueva confrontación, el más perjudicado ha sido Alofoke, pues El Mayor subió un video a su cuenta de Instagram, donde cuestiona sus aportes al movimiento y le reclama las preferencias que ha tenido por el cantante de Coronao.

“No te lo permito Foke, que en cada comentario, cuando haces una publicación me pones siempre aquí (abajo) y a él (El Alfa) siempre lo pones arriba. Te he venido dando un seguimiento desde que empezó la guerra entre él y yo; te he visto empeñado en ponerme por debajo; no sé por qué porque nunca he atentado contigo ni con tus negocios”, se quejó el intérprete de “Cuando yo era chiquito”.

Respuesta de Alofoke

En una transmisión de su programa, Matías le contestó al exponente urbano señalando que, "no era necesario ese video”.

Aseguró que es amigo de El mayor, y qué, él jamás humillaría a un amigo.

Aclaró que El Mayor y El Alfa no son competencia, no porque ninguno sea mejor, sino porque han trazado caminos diferentes.