$!Amara La Negra presenta nuevos proyectos

Amara la negra sigue desarrollando su carrera a nivel internacional. Después de participar en un proyecto televisivo en inglés, transmitido por la cadena VH-1 en horario estelar denominado “Love & Hip Hop: Miami”, está inmersa en nuevos proyectos.

La dominicana estadounidense de 29 años, lanzó su último sencillo Andale, el 1 de abril, en asociación con Triller, una innovadora plataforma social única y divertida donde los usuarios pueden crear y compartir sus propias creaciones de videos musicales.

Producida por el nominado al Grammy Kevin Khao Cates, la canción es una mezcla de hip-hop y español.

Amara La Negra dice: “Es una canción de rap y hip-hop porque me inspiró la cultura Hip-Hop y su música. Salí de mi zona de confort. Es mi alter ego, es completamente diferente de todo lo que alguien ha escuchado de mí antes, estoy rapeando”.

Además anunció que, junto con el legendario artista Pitbull y DJ City también lanzarán “Step Up To The Mic” de Boost Mobile, que brindará a los aspirantes a músicos, cantantes, compositores e intérpretes la oportunidad de intensificar y alcanzar sus sueños dándoles un oportunidad de mostrar su talento, ya sea poesía, rap, canción, instrumental, etc. a través de un concurso de eliminación digital primero. Se lanzará el miércoles 15 de abril, Amara promocionará el concurso y convocará audiciones semanalmente a través de sus plataformas de redes sociales y alienta a sus fanáticos a participar.

Amara está lanzando un “Andale Dance Challenge” para combinar el lanzamiento de su sencillo con su participación en la “Campaña Step Up To The Mic.”

También participa en las sesiones “Co-Trilla” de Triller, un festival épico de 3 días del 10 al 12 de abril. La aplicación de video social quiere jugar un papel para ayudar a aplanar la curva a través del distanciamiento social. Se unirán más de cien artistas, incluidos Migos, Marshmello, Kash Doll, Amara La Negra, Bebe Rexha y muchos más.