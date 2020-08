$!Amelia Deschamps se despide del matutino “El Día”

Por una década la periodista y productora de televisión Amelia Dechamps estuvo como rostro femenino del matutino "El día" que encabeza el veterano comunicador Huchi Lora y e el que también participa Javier Cabreja.

A través de un comunicado de prensa, Deschamps con más de 22 de años en los medios de comunicación, adelantó que el próximo viernes 28 de agosto será su último día en el espacio que se transmite de 6 a 8 de la mañana por Telesistema, canal 11.

A continuación compartimos de forma íntegra su mensaje de despedida del programa donde fungió como presentadora, analista y comentarista.

Hora de emprender nuevos retos: ¡Gracias totales!

Esta mañana del 24 de agosto de 2020, quiero hacerles un importante anuncio.

En abril de este año 2020 tuve la satisfacción de cumplir 10 años como comentarista de “El Día” y 22 años de ejercicio profesional. Cada día, me he sentido honrada de formar parte de un equipo en el que la razón fundamental de ser y hacer siempre ha sido el bienestar de la población a la que le ofrecemos servicio: la gente, los dominicanos.

Levantarme cada madrugada con la certeza de que nuestro trabajo contribuye a que tengamos un mejor país, me llena de orgullo y a la vez, me hace depositaria de una responsabilidad enorme que he tenido muy presente en cada uno de mis actos.

Pero cada etapa tiene un inicio y un fin, y yo he decidido poner fin a este ciclo de mi carrera y plantearme metas y objetivos nuevos y retadores.

Por tanto, hoy les anuncio que el próximo viernes me despido de este espacio, para emprender nuevos proyectos personales y privados, en los que seguiré vinculada al quehacer informativo y también a temas de sostenibilidad, que me apasionan.

Siempre estaré agradecida del privilegio que he tenido de compartir todos estos años junto a Huchi y Javier y el resto de la familia que no se ve, el magnífico equipo de El Día y la familia de Telesistema 11, un lugar que siempre consideraré mi casa.

Pero, sobre todo, agradecida del privilegio que me han concedido cada uno de ustedes, al recibirme en sus hogares cada madrugada, durante estos años.

¡Espero seguir contando con cada uno de ustedes, en los pasos por venir!