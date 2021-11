$!Ana Simó sobre la disfunción eréctil: “Hay hombres que se han quitado la vida”

La disfunción eréctil se define como la incapacidad de un hombre de conseguir o mantener una erección firme para la relación sexual.

Esta puede ser un síntoma de una afección física o psicológica. También puede ocasionar estrés, problemas en las relaciones y baja autoestima.

Así lo abordó la terapeuta Ana Simó durante su intervención en el programa radial La receta médica de la Z, donde aseguró que ha escuchado de casos de hombres que se han quitado la vida por esta causa que afecta a muchos hombres alrededor del mundo.

“Tengo que sí, hablar del tema porque aunque ustedes no lo crean, hombres como mujeres, se les afecta su seguridad, su autoestima si entienden que su desempeño sexual no es óptimo. O si su pareja buscando expresarse no es asertivo, y le dice tres cositas que el otro lo toma realmente como una agresión”, indicó.

Dijo que cuando uno de los miembros de la pareja tiene un mal desempeño sexual, el otro comienza a decir cosas que terminan afectando la autoestima del que lo está padeciendo.

Reafirmó que el desempeño sexual es “sumamente importante” y parte de la seguridad en la intimidad de pareja.

La psicóloga Ana Simó reveló que el mal desempeño sexual puede generar estados depresivos críticos, a tal punto que hombres han decidido dar al traste con su vida “porque el pajarito se le murió”.

“Yo he visto, no en mis consultas, sino que he tenido que llevar estadísticas, y de cosas que uno se entera, verdad, por los mismos periodistas que son amigos de uno. Aquí hay hombres que se han quitado la vida porque, como le dicen ustedes, el pajarito se le murió”, agregó.

Hay hombres que dicen: si eso no me sirve para qué yo estoy vivo, indicó, al tiempo de precisar que existen hombres que al detectar que ciertos medicamentos les afecta su respuesta sexual deciden cambiarlo o dejar de consumirlo. “Prefiero morir con él duro”.

Soluciones. Los pacientes con disfunción eréctil primero deben ser evaluados para descartar enfermedades físicas y psicológicas subyacentes. Si el tratamiento de las condiciones subyacentes no ayuda, pueden recetarse medicamentos y dispositivos de asistencia.