$!César Millan: “Antes de ser maestro tienes que aprender. Yo entreno humanos y rehabilito a los perros”

—Te conocemos por los programas de TV en el que das consejos a dueños desesperados de perros problemáticos, pero ¿de dónde viene tu amor por los animales?

Los latinos somos muy pasionales. Nos apasiona mucho la música, la comida y las tradiciones. En mi caso esa pasión se fue por la naturaleza, a los perros. Lo único diferente es que fui el primer latino que se hizo encantador de perros.

—¿Por qué perros y no otro animal?

El perro es la especie de animal que la mayoría de la gente acepta. Los vemos en restaurantes, en playas y lugares públicos. Pudieran ser los gatos, pero son muy particulares. El perro es la única especie que necesita y le gusta estar junto a los humanos.

—¿Quiere decir que crees que el perro es el mejor amigo del hombre?

Claro que sí. Pero, más bien es el amigo más fiel del humano, de hombres y mujeres. Debería ser el “perro es el mejor amigo del humano”. Al perro no le importa tu género, solo le interesa tu tranquilidad, tu confianza en ti mismo, tu cariño y el amor por la vida. El perro simplemente te recuerda cómo vivir la vida. No le importa si tienes dinero o poder.

—¿Cómo llamarías al trabajo que realizas?

Hablo de energía, también de la psicología y hago entrenamientos. Es una mezcla de tres habilidades que tengo. Entonces no me catalogo como entrenador de perros o psicólogo nada más. No tengo un título todavía, pero si me encanta “El Encantador de Perros”.

—Haces ver todo muy fácil. ¿Crees que es necesario acudir a un entrenador en la mayoría de los casos?

De la forma en la que deberíamos pensar es que criar un perro es como criar un niño. Un niño no sabe de bueno o malo, solo es parte de la familia con la que vive. Es tú responsabilidad ser un buen ejemplo. Ellos van a reflejar lo que aprenden de ti, de lo que ven que haces. Ser líder significa que vas a ser un buen ejemplo, que vas a tomar en consideración las necesidades de tu familia, y en este caso, el perro es parte de la familia. Esto del perro vivir dentro de la casa es nuevo, no es una cosa que se ha hecho desde hace 100 años. Es algo nuevo en la evolución del humano. Ser una persona que pueda entender las necesidades del otro es lo que te hace el líder de la manada. No es simplemente que digas tienes que hacer las cosas porque yo las ordeno. Por eso los shows en vivo ayudan a explicar mejor lo que hago en televisión, pero de una forma más orgánica. Las palabras que uso motivan a inspiran el amor hacia la naturaleza y los animales.

—¿Qué vamos a ver en el show en vivo?

El show que hago es para toda la familia. Logramos que la gente entienda lo que te aporta escuchar a un perro. Antes de ser maestro tienes que aprender. Mucha gente quiere que el perro aprenda, pero el humano no es buen maestro. Por eso digo que yo entreno humanos y rehabilito a los perros. Vamos a enseñarle a entender al perro de una forma más natural y profunda.