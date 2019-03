$!Anthony Ríos: “Mi muerte no puede ser triste”

“Cuando me muera no voy a partir triste”. Esas son palabras del cantautor y humorista Anthony Ríos durante una entrevista que le hicieron hace un tiempo. El artista murió este lunes a los 68 años a causas de problemas cardiovasculares.

En el material, que es compartido en las redes sociales, se observa a un Anthony muy feliz y complacido al tocar el tema de la muerte durante una entrevista que le hizo el periodista dominicano radicado en el exterior Tony Dandrades.

“No va a llegar triste, mi muerte no puede ser triste, yo no puedo, un hombre que ha vivido tan alegre y un hombre que le debe tanto a la vida misma, cuando me muera no voy a partir triste. Voy a hacer la celebración de que viví, en vez de irme triste porque me muero voy a celebrar los años, los que pasé vivo”, contestó a la pregunta de cómo le gustaría que sus fanáticos lo recordaran cuando muriera.

El popular cantante dijo que su deceso no podía llegar de una manera triste, porque él había vivido muy alegre. Dijo también que cuando le llegara el momento de partir de este mundo, celebraría los años vividos.

“De hecho, ya estoy conforme de la vida que viví y cuando me toque cerrar los ojos definitivamente, lo único que quiero es que donde dos personas se besen y donde en alguna parte el amor, de cualquier forma, se manifieste, yo estar aunque o esté”, expresó mientras sus ojos chispeaban de alegría y se mecía sonriente en una mecedora. Se le notaba relajado al hablar del tema.