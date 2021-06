$!Anyelina Rosa: “El momento más difícil de mi carrera fue salir sola del país”

Es una de las modelos dominicanas más prometedoras del momento, Anyelina Rosa confiesa qué le gusta, cómo es su vida en Nueva York entre casting y casting y cómo visualiza su futuro.

—¿Modelar fue siempre tu sueño de infancia?

No, nunca fue mi sueño ni pensaba en ser modelo, nunca pasó por mi mente y era lo último en mis planes. En realidad fui descubierta a los 13 años, pero hasta los 16 no me inicié en este mundo. Mi sueño era estudiar, me gustaba la carrera de arquitectura o los negocios de bienes raíces; en realidad eso era lo que tenía pensado para mi futuro.

—Descríbete en tres palabras ante alguien que no te conoce...

Sencilla, de buen corazón y servicial.

—¿Cómo es un día normal en la vida de Anyelina en NY?

Si no tengo trabajo me gusta salir a caminar o ir al gimnasio. Cuando trabajo sigo una rutina muy básica, voy al casting, sesión de fotos, o lo que tenga ese día, y al terminar vuelvo a casa directa para cenar y dormir, porque nunca sé lo que me espera al día siguiente.

—Debutaste con Yves Saint Laurent, ¿cómo recuerdas ahora ese momento?

Cuando hice ese show, imagino que, fruto de los nerviso, en ese momento no fui consciente de lo importante que era, pero cuando lo veo en restrospectiva entiendo que fue un logro muy grande. Por mi cabeza en ese momento pasaron todo tipo de emociones, estaba nerviosa pero me lo gocé, fue un momento mágico caminar frente a tantas personas.

—¿Cuál es el escenario más impresionante sobre el que has desfilado?

Yo diría que ese mismo, mi primer desfile con Yves Saint Laurent, que fue mi debut en París en febrero de 2018, y tuvo lugar en un maravilloso museo.

—Has trabajado con muchos de los pesos pesados de la moda, ¿cuál es la principal lección que has aprendido a su lado?

No humillar al otro por ser nuevo. Siempre recibí de ellos un trato muy nice, así que trato de comportarme así siempre en mi trabajo con todo el mundo.

—¿El momento más memorable de tu carrera?

Una campaña de verano que realicé para Zara en Nueva York con el maestro del lente Steven Meisel. Junto a Lineisy y Hiandra, somos las únicas dominicanas fotografiadas por este gran artista.

—¿Un momento difícil?

Para mí el momento más difícil de mi carrera hasta ahora ha sido cuando tuve que irme del país sola, pero con los castings siempre he entendido que no todo se puede dar y siempre los tomo muy relax, no me mortifica si no me eligen, porque sé que donde Dios no puso no puede haber.

—¿Con qué firma te has sentido más identificada con su estilo?

De todos los trabajos que he realizado siempre me he sentido súper bien con Dior. Me gusta su estilo porque no solo tienen ropa elegante, también unas colecciones sport que me encantan.

—Si abrimos tu armario, ¿cuál es el color y la pieza que más encontraremos? Muchos t-shirts negros, jeans y tenis.

—¿De qué revista quisieras ser portada?

Me encantaría ser portada de Vogue México o cualquiera de sus ediciones, porque hasta ahora solo he salido en sus páginas de interior.

—Elige un consejo de belleza para darle a tu mejor amiga, ¿cuál sería?

Déjate el pelo natural.

—Has convertido tu peinado en tu sello, ¿cómo llegan las trenzas a convertirse en tu ID?

Al iniciarme en el mundo del modelaje necesitaba mi pelo natural, así que comencé un proceso para dejar salir todo el químico de mi pelo y encontré este look que me encanta y me parece súper cómodo. Generalmente busco a alguien porque yo misma no puedo hacérmelas.

—¿Cómo recargas las pilas después de un día intenso de trabajo?

Depende del día que haya tenido, pero si me queda energía llamo a mis amigas y salimos a dar una vuelta; si llego cansada me quedo en casa viendo una serie de Netflix. La última que he visto es “¿Quién mató a Sara?”

—¿Qué comida dominicana se te antoja cuando no estás en el país?

El sancocho con arroz blanco y concón.

—Lo mejor que te ha dado el mundo de la moda es...

Poder mi cumplir mi sueño de regalarle una casa a mi mamá.

—¿Qué proyectos tienes ahora en tu agenda?

Nunca se sabe, mi trabajo es algo bien loco y generalmente hasta el día anterior no sabemos muy bien qué trabajo nos espera.