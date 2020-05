$!Archie está de cumpleaños y Meghan celebra leyéndole un cuento

Sin duda Archie es uno de los pocos miembros de la realeza que no se percató del alboroto que generó la salida de sus padres de la realeza, y no es raro, pues el pequeño cumple hoy su primer año, esta vez desde los EE.UU en donde sus padres se han refugiado tras el escandaloso #Meghanexit.

El pequeño Archie Harrison Mountbatten Winsor participó junto a su madre de una graciosa lectura de su cuento favorito “Duck! Rabbit!”, como parte de la iniciativa “Save with Stories”, en la que han participado otras actrices como Jennifer Garner, Kate Winsley y Amy Adams. El objetivo es conseguir donaciones para comida para todos los niños que dependen de la alimentacion de las escuelas y que no tienen acceso a ella debido a la pandemia. Al parecer la duquesa está disfrutando de la libertad de no tener que pedir permiso para realizar este tipo de apariciones públicas junto a su hijo.

En el video se puede observar el gran parecido de Archie con su padre, quien también es pelirrojo. Archie se muestra risueño y travieso mientras Meghan parece disfrutar todos sus gestos. El video fue grabado por su padre.

Pero no todo es color de rosa para los duques de Sussex, una batalla legar contra tabloides británicos sigue en marcha.

A pesar de su retiro como miembros activos de la realeza, Archie sigue en la línea de herederos al trono británico en el puesto siete, sin embargo, por deseo de sus padres no utiliza el título de príncipe.