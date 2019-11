$!Ariana Grande revela que está enferma y siente “mucho dolor”

Parece que la cantante y actriz estadounidense Ariana Grande está pasando por un mal momento en su vida. La artista confesó que ha estado enferma y que “siente mucho dolor”, lo que la podría llevar a tomar la decisión de cancelar su gira.

Grande, de 26 años, hizo la revelación a través de una carta que publico en su historie de su cuenta de Instagram. En el mensaje se nota desesperada.

“Hola mis amores, así que todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último show de Londres. No sé cómo es posible, pero todavía me duele tanto la garganta y la cabeza. Tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo“, dice una parte del texto.

Agregó que: “Lo último que quisiera hacer es cancelar un show en este momento con tan poco que queda. Estoy disfrutando cada momento de esto... Realmente no sé qué está pasando con mi cuerpo en este momento y necesito resolverlo. Por favor, tomen esto como una suave advertencia”.

“Tengo miedo de tener que cancelar algunas cosas, así que esto es solo una advertencia de que no sé qué está pasando con mi cuerpo, y estoy realmente decepcionada y asustada por qué no puedo mejorar porque han pasado más de tres semanas en este momento “, señaló.

También dijo que estaba viendo a un médico para mejorar su presentación. Por la situación, la artista canceló el concierto que daría en Lexington, Kentucky, único hasta ahora cancelado de su tours.