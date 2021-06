$!Artista visual herido en protesta por resultados electorales en el Codap

Las elecciones del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), el pasado sábado dieron como ganador a Luis José Aguasvivas Núñez (José Sejo), según notificaron a Diario Libre, los artistas visuales Brigitte Rúa, suplente de la presidenta de la Comisión Electoral y, Juan Rodríguez Voigt, secretario de la misma.

Brigitte Rúa, miembro del Codap desde 1997 explicó, a través de un comunicado que los resultados de las elecciones fueron transparentes y rechazó las acciones protagonizada por un grupo de personas que no aceptaron la derrota y que terminaron con la agresión física del secretario de la Comisión Electoral.

“Que quede claro, que los comicios llevaos a cabo el sábado 29 de mayo de 2021, en horario de 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m se dieron en total trasparencia, bajo la supervisión de un notario, un delgada de cada plancha participante, y nosotros, los 6 miembros de la Comisión Electoral, los cuales fuimos elegidos en una asamblea general del gremio, de lo que tenemos videos, como prueba de ello. Es muy lamentable, que una vez terminados los comicios, y que el notario luego de levantar el acta del proceso, firmada por los delgados y cada uno de nosotros, los miembros de la Comisión Electoral, procedería a hacer entra al salón a los cuatro candidatos en las elecciones, y este le anunciara cuál fue el ganador, uno de los perdedores saliera del salón e instigara a uno de sus seguidores a arremeter a garrotazos contra la comisión electoral, resultando gravemente herido el secretario de dicha comisión y a la vez empañando el lega y transparente proceso, como poniendo por el piso nuestro gremio”, dijo Rúa.

Juan Rodríguez Voig notificó a Diario Libre que emprenderá acciones legales contra las personas que le provocaron heridas en su rostro y en otras partes del cuerpo, tras rechazar el resultado de las elecciones, responsabilizando a grupos que apoyaron la candidatura de la también artista Rosalba Hernández.

Al relatar los hechos, Rodríguez Voigt se lamentó de lo acontecido, al tiempo de condenar la acción que lo afectó físicamente.

“Nosotros actuamos apegados a la Ley, todo está documentado desde el primer día hasta el último. Todos los esfuerzos legales que se hicieron están documentados por escrito, lo que ella quiere es hacer un pataleo al ver que perdió porque ella (Rosalba Hernández, candidata a la presidencia) obtuvo 97 votos, mientras que Eduardo Tellerías (candidato a la presidencia) 43 votos y Milcíades Andújar (candidato a la presidencia) 12 votos y José Sejo (candidato declarado ganador) logró 107 votos. En total se emitieron 252 votos, los cuales fueron contados por el abogado notario, quien dio fe pública de todo lo sucedido”, relató Voigt.

Agresión

Voigt denunció que cuando se procedía a cerrar las puertas del Codap, se violentó el protocolo que impedía el ingreso de personas no autorizadas al recinto. “Solo podían entrar en ese momento, los presidentes de las planchas, así como sus delegados, pero ella procedió a entrar a personas, y una de ellas me atacó por la espalda, lo esquivé per la agresión continúo, me defendí, pero él logró herirme en la cara, en la cabeza y en otras partes de mi cuerpo. Yo tengo alrededor de doce puntos en total”, declaró.

Al momento de ofrecer la versión de lo ocurrido, Voigt se encontraba en un centro hospitalario procurando una certificación médica, la cual depositará ante el Ministerio Público, ya que pondrá una querella contra la artista Rosalba Hernández.

El secretario de la Comisión de Elecciones del Codap manifestó que en ningún momento, las elecciones fueron impugnadas luego del conteo, porque todo estuvo transparente.

Al comentar lo que habría ocasionado el lío entre los artistas, reveló. “El día viernes en la tardecita me llegó un documento de las planchas número dos y tres, que querían unirse y que se sumasen los votos. Hable con los miembros de la Comisión Electoral y se estableció que ellos debieron presentar esa documentación en la mañana, antes de conocer el proceso. Nosotros no lo validáramos, sin embargo, ella dice lo contrario, no se probó”, señaló.

Voigt recordó que se hicieron varios acuerdos entre las partes, en el que se estableció que el ganador sería por mayoría simple. “El ganaba por un voto, pues ganó la elección”, sostuvo.

Denuncia

Juan Rodríguez dijo que lo que le ocurrió fue un atentado a su vida, por lo que presentará en las próximas horas, una denuncia por ante la Fiscalía del Distrito Nacional. “Fue un atentado mi persona y vamos a proceder legalmente, previo a eso estamos solicitando los videos para proceder legalmente”, comentó.

A pesar de la situación por la que atraviesa, espera que el Colegio Dominicana de Artista Plásticos puede recomponerse. “El Colegio somos todos, es lo que siempre he predicado durante todo este tiempo”, comentó.

Miguel Gómez: “Sejo ganó”

El actual presidente del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, Miguel Gómez deploró el incidente y reconoció que José Sejó ganó la presidencia del gremio.

“Eso fue un derecho al pataleo de la parte perdedora, pero nosotros nunca vamos a justificar la violencia verbal y física, en donde hubo un intento de asesinato a un miembro de la comisión electoral, asaltaron el Colegio, lanzaron piedras luego de asistir a un proceso electoral. Entendemos que esas personas deben ser expulsados por una asamblea porque se ha herido un miembro de la comisión electoral por gente que pertenece a una planta que fue perdedora. Fue un proceso electoral que transcurrió sin problemas y es muy lamentable que esto sucediera”.

José Sejo, declarado ganador de las elecciones del Codap consideró que en los gremios, por lo general suceden situaciones lamentables cuando ve que sus planchas no logran su objetivo. “Es muy lamentable, bochornoso por parte de las personas que lo ocasionaron. Atacar a una persona que está trabajando con la Comisión Electoral, eso fue algo sorpresivo porque todo se estaba desarrollando sin ningún tipo de incidente, independientemente de que la plancha, tienen su derecho de hacerlo, pero esa no es la forma. Voigt fue bien claro cuando dijo que cualquier reclamación debía hacerse por escrito, no así. No esperábamos una reacción tan violenta, que una persona tratando de hacer la cosas bien fue agredido”, señaló.

Hernández se desvincula de agresión

La artista Rosalba Hernández se desvinculó de la agresión contra Voigt y anunció que impugnará el resultado de las elecciones.

“Eso es mentira, un miembro del Colegio, que no es de mi plancha, entró a la sala cuando estaba la situación del conteo de los votos. Y entonces, como expresidente de una Comisión Electoral, como miembro del Colegio Dominicano de Artistas Plástico, pidió que le dieran un momento para verificar algunos procesos que no se estaban tomando en consideración. Inmediatamente el fue abordado por el señor Voigt, secretario de la Comisión Electoral de una manera muy desbordante, lo agarro por la espalda y la dijo salga de aquí coño...y obviamente a un hombre tu le haces ese tipo de cosas, y ya tu sabes lo que va a pasar...ahí mismo había un palo de esos que le colocan a las puertas coloniales, y sucedió lo que alguna persona hubiese hecho, cuando a un lo agrede otro, algo con lo que yo no estoy ni estaba de acuerdo, de agresiones físicas ni nada”, puntualizó.

Responsabilizó a Voigt de ser la persona que originó el problema al propinarle un manotazo a esa persona, a la que no identificó.

Sobre lo dicho por Voigt, de que no debían ingresar al local personas que no estaban autorizadas, dijo que ciertamente debió ser así, pero que la Comisión Electoral, como lo indican los estatutos, no asumió el control total de las instalaciones del Codap. “Allí había gente que no eran delegados, sino parte de la directiva actual, lo cual llamó mucho la atención”.

Hernández aclaró que no rechaza los resultados que dan como ganador a Sejo. “El Colegio Dominicano de Artistas Plásticos tiene un sistema de elecciones y es que al final deben ir dos planchas, sin embargo, se llegó a un acuerdo para participar cuatro planchas, de manera independiente. Posteriormente, en el mismo momento del conteo fue que el señor Milcíades Andújar, presidente de la plancha número 3, informó que había hecho una alianza escrita y que la había remitido a la Comisión Electoral dos días antes del proceso, pero la Comisión Electoral no nos comunicó esas situaciones, porque pondría en desventaja a esas dos planchas, que eran la uno y la dos. Porque se haberse producido una alianza con la cuatro, habría una desventaja. Entonces e ilegal que no se haya dicho un acuerdo, el cual no se conoció, supuestamente por la fecha en que llegó, yo no le he visto el documento”, se quejó Rosalba Hernández