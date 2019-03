$!Artistas celebran la vida de Casandra Damirón

Un día como hoy, hace 100 años, nació en Barahona la artista Altagracia Casandra Darmirón, La Soberana. Y para esta fecha la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana, junto a la Fundación Casandra Damirón, recordarán su paso por la vida con un espectáculo en el salón Papa Molina de la televisora estatal.

“Ellas por Casandra” da título a la producción artística que protagonizarán Adalgisa Pantaleón, Milly Quezada y Maridalia Hernández. El nieto de Casandra Damirón, Luis Armando, subirá como invitado especial. El acompañamiento musical es de la Big Band de CERTV, dirigida por Josean Jacobo.

“Hablar de Casandra Damirón es ponderar la trayectoria de una de las mujeres más importantes de nuestro país. Fue folclorista, cantante y compositora. Teníamos una relación de amistad mucho antes de que viniera a la capital. Mi padre era vecino de su familia. Y mi hermano nació casi al mismo tiempo en el que llegó al mundo su primer hijo Papito Moreta. Es una relación muy estrecha la de nuestras familias. Ella siempre me acogió como una hija y así me consideré. Fue una mujer de carácter fuerte, de criterio crítico con las cosas que sucedían en el país que no eran buenas. Casandra fue una gran maestra que cobijó a mucha gente”, comentó la cantante y actriz Adalgisa Pantaleón.

Al referirse a su participación en el tributo, dijo que era un deber estar en el homenaje para celebrar su natalicio. “Esto ha sido muy emotivo por todo lo que viví a su lado. Para mí sigue viva en mis pensamientos, me dejó de herencia a su familia”, comentó.

Milly Quezada, la reina del merengue, está feliz de estar en la fiesta para festejar su nacimiento.

“Es un elenco esplendoroso con Adalgisa Pantaleón y Maridalia Hernández, con la dirección musical de Josean Jacobo. Es un concierto hermoso que nos ha dejado impresionadas porque es un viaje por todos los géneros de la música popular dominicana. Casandra Darmirón fue una mujer visionaria que trazó la ruta a seguir para el merengue y las artistas que hemos trabajado en la música popular. Me siento orgullosa de poder celebrar este centenario porque su familia tiene un ícono del que debemos sentirnos orgulloso. Es un marco de referencia para la integridad y la calidad porque le dio importancia a nuestra música”, sostuvo Milly Quezada.