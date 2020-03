$!Artistas posponen lanzamientos musicales por pandemia de coronavirus

La industria de la música está, al igual que todos nosotros, esperando pacientemente que la pandemia del COVID-19 sea controlada para retomar su ritmo habitual. Por eso muchos artistas han tomado la difícil decisión de aplazar el lanzamiento de sus nuevos discos, para la tristeza de muchos fans que dicen necesitar música más que nunca, sin embargo, estas estrellas saben que ante el llamado a cuarentena que se ha hecho a nivel mundial, la promoción de estos álbumes sería imposible.

Lady Gaga

Una que recientemente lo anuncio a sus “monstruos”, como le gusta llamar a sus fans fue Lady Gaga. En un comunicado en sus redes sociales expresó: "Después de mucha deliberación, he tomado la difícil decisión de posponer el lanzamiento de 'Chromatica'", anunciaré una nueva fecha pronto".

La popular artista dijo a sus seguidores que mantengan la distancia social y se queden seguros en sus casas. También reconoció que son tiempos difíciles y que dan mucho miedo.

"Este es un momento agitado y aterrador para todos nosotros, y aunque creo que el arte es una de las cosas más fuertes que tenemos para brindarnos alegría y curación en momentos como este, simplemente no me parece correcto lanzar este álbum con todo lo que está sucediendo durante esta pandemia global", se ha justificado la autora de éxitos como "Bad Romance" y "Born This Way".

Además, la estrella ha cancelado las actuaciones de su espectáculo en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) programadas del 30 de abril al 11 de mayo, aunque añade que espera que sus espectáculos programados para finales de mayo "puedan continuar". "También espero que podamos vernos en mi gira 'Chromatica Ball' este verano", ha insistido.

"Espero que cuando salga el álbum... podamos bailar juntos, sudar juntos, abrazarnos y besarnos, y hacer que sea la celebración más rimbombante de todos los tiempos. Y hasta que llegue ese momento, ¡Todos a quedarse en casa!", ha pedido Gaga.