$!Asaltan a la influencer dominicana “Killadamente”, y todo fue captado en cámara

"Cada vez que veo este video me da una importancia, gracias a Dios no estaba con mi hija pero necesito que se haga justicia", así reaccionó la influencer dominicana Carol Acosta, "Killadamente”, al compartir un video en su cuenta de Instagram donde se observa el momento en el que fue asaltada cuando se entraba en el edificio donde vive, en la ciudad de Nueva York.

Según informó la joven el suceso ocurrió el 10 de este enero de este año, y se ve cómo fue tirada al suelo durante la acción delictiva.

“Lo peor que le puede pasar a uno es que le roben la tranquilidad en su propia casa. Confío en Dios y sé que esto no se va a quedar así. Oren por mí”, fue la otra parte del mensaje que escribió Killadamente en su cuenta Instagram.

Una cámara de vigilancia mostró el momento en el que el hombre la está siguiendo después que ella entra al edificio, y comete el hecho.

El clip de 29 segundos también la muestra discutiendo con el delincuente.

Killadamente, quien es superfamosa por promover el amor propio, posteó varias historias en las que relató lo vivido y cómo se siente después de lo ocurrido.

“Mi gente, viví una de las cosas más ‘traumantes’ de mi vida. Me robaron en la propia entrada de mi casa”, se lee en las imágenes de la cámara seguridad, en donde se ve cómo es atracada por un hombre que intentaba quitarle su cartera.

“Me di un golpe muy duro detrás de mi cabeza y estoy muy molesta, necesito encontrar quién me hizo esto”, dice en otra toma en donde además se observa cómo se opuso y se enfrento a su atacante; ahora agradece que no pasó nada peor.

“Necesito que todos ustedes me ayuden pidiéndole a Dios que me ayude a encontrar quien me hizo esto mi gente, no es tanto lo material (...) sino la paz que me quitaron, ustedes no saben la ansiedad que tengo ahora, yo ando con gente, no me siento segura... también le agradezco a Dios que yo no andaba con mi hija”, expresa en el resto de videos en los que se le ve sumamente preocupada.