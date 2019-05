$!Autores rechazan iniciativa para modificar Ley 65-00

El proyecto del senador Julio César Valentín refiere, entre otros puntos, que el artículo 164 de la Ley 65-00 lacera el derecho a la cultura de la gente y a su cotidianidad. “Y aun cuando la comunidad debe tener acceso a la reproducción de producciones de manera que se permita el entretenimiento en momentos como la recuperación de una enfermedad o la celebración de actividades sociales y culturales que contribuyen a la catarsis colectiva, ello debe hacerse en respeto al derecho de autor en tanto derecho fundamental reconocido en la Constitución y los tratados internacionales sobre la materia suscritos por el país, y a la legalidad que dimana del art.30 de la Ley 65-00, ya citado. En atención a las consideraciones legales, doctrinales y jurisprudenciales antes expuestas, la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Inc. (ADOPI) le solicita no colocar en agenda, o si ya fue colocado, desestimar el conocimiento del proyecto de ley objeto de la presente comunicación por su errática fundamentación y completa improcedencia”, concluyó.

Transgresiones a tratados

Autores listos para defenderse

Protestas

Los Sociedad de General de Autores y Compositores Dominicanos se propone trabajar en armonía, sin embargo tienen en agenda hacer hasta protestas en el Congreso Nacional si pretenden quitarles los derechos sobre sus obras. “Estamos apostando a que ellos entiendan que eso no se puede hacer porque no estamos inventando nada. Las acciones incluyen denuncias públicas hasta encontrar un acuerdo. Los diputados y senadores no saben el malestar que se ha generado entre nuestros afiliados, quienes quieren hacer marchas y protestas”, indicó Mirabal tras agregar que han estado en conversaciones con el doctor Trajano Santana, director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor.

Pochy Familia

Para el popular artista Pochy Familia, experto en la legislación de derecho de autor, el propósito de los legisladores atenta contra ellos. “Creo que existe una protección y en lugar de hacer un cambio para debilitar las conquistas aquí, lo que hay que hacer es fortalecer más los derechos. Todo el mundo tiene que deponer posiciones y sentarse en la mesa del diálogo. Por ejemplo, a los dueños de clínicas privadas se les cobra porque son establecimientos que cobran hasta por el control del televisor, nosotros lo que queremos es que se pase ese derecho. No fue por nosotros que se quitaron los televisores de algunas clínicas, eso lo hacen los dueños, no les dijimos que los quiten, ellos tomaron esa decisión. Lo que entendemos es q ue hay que sentarse en la mesa de la negociación y hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que no cambien la ley de derecho de autor. Ellos tienen que reconocer que el contenido no es de ellos, deben hacer un pago aunque sea simbólico, pero que paguen, eso es lo que entiendo”, reflexionó Pochy Familia.