"Baby Shark" superó a "Despacito" como el video más visto en YouTube

El fenómeno "Baby Shark" pasó de ser un simple entretenimiento para los más pequeños a convertirse en un fenómeno viral global que se colaba en las mentes de todos.

La canción se publicó en YouTube en junio de 2016 y es, básicamente, una remezcla de una canción americana de la productora Pinkfong de Seúl. A su éxito en YouTube y su viralización en redes, le siguió el triunfo en las listas de música, pues la canción llegó a alcanzar el 32º puesto en el Billboard Hot 100 en enero del 2019.

Dos de las últimas cuatro canciones con mayor número de visitas en YouTube son surcoreanas. Antes de "Baby Shark Dance", el rapero PSY ya acaparó la atención de todo el mundo con su 'Gangnam Style', que llegó a mantener el récord de visualizaciones durante tres años antes de ser destronado por 'See You Again' de Wiz Khalifa.