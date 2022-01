Así puedes cuidar tus uñas para que no se quiebren

Si se quiebra una de tus uñas, se arruina toda tu manicura. Si esto te sucede a menudo, necesitarás fortalecerla. Lo primero es empezar con una sencilla acción preventiva. Utiliza una base previa al esmalte para favorecer la nutrición y proteger tus uñas de las manchas.

Cuidados especiales: si tus uñas se sienten ligeramente ásperas en los bordes, es muy recomendable humectarlas un poco con aceite de baño o de oliva; ambos sirven para nutrir uñas y cutículas. Otro buen consejo es que las limes en una sola direccion para evitar quiebres.

Repará las uñas al instante: si se te rompe una uña puedes cortarla, limarla o aplicarte una gota de pegamento y colocar encima un pedacito del papel como el de la bolsita de té. Cuando haya secado por completo, lima suavemente para que se vea como parte de tu uña y para finalizar aplica encima el esmalte de tu preferencia.

¡No uses tus uñas como herramienta! Tus uñas no son tijeras, no abren botellas, no quitan etiquetas, no limpian superficies; para estos fines usá los utensilios adecuados.