Cómo cuidar tu belleza de forma natural

En nuestro espacio de “Salud y bienestar con Hiedy Paniagua”, la creadora y CEO de la marca de cosmética natural @orgliz, Elizabeth Ripoll conversa con la asesora nutricional y coach de vida saludable Hiedy Paniagua (@holahiedy) sobre la belleza y los beneficios de la cosmética natural en nuestra salud. Con más de seis años asociada a este renglón de belleza natural, Ripoll cuenta cómo la belleza para ella es algo integral: un conjunto de referencias, tanto físicas como espirituales y emocionales que parten de adentro hacia afuera. “No hacemos nada con vernos, según los requerimientos de la sociedad, lindas por fuera si nos hemos hecho un trabajo internamente”, reclama la emprendedora. Y es que no se puede proyectar belleza si no la estás trabajando desde adentro. Un hecho que hay que cultivar todos los días a través tanto de los rituales de belleza como de amor propio. Además, Hiedy y Elizabeth aprovechan este espacio para dejar claro qué diferencias existen entre la cosmética orgánica, vegetal y natural, cómo aprender a identificar los ingredientes nocivos que pueden comprometer tanto tu salud como el cuidado del medio ambiente, o qué productos no pueden faltar en nuestra rutina diaria, sin importar la formulación, con algunas recomendaciones prácticas a la hora de elegirlos.

Beatriz Bienzobas Es Licenciada en Ciencias de la Información (Sección Periodismo) por la Universidad de Navarra, España. Actualmente dirige la revista Estilos y sección Revista de Diario Libre en República Dominicana.