No makeup: así puedes lucir un maquillaje natural

El objetivo es conseguir un look natural, sin demasiados agregados. ( SHUTTERSTOCK )

El No Makeup Look es una tendencia en maquillaje que cada vez tiene más adeptas. El objetivo es conseguir un look natural, sin demasiados agregados. Aquí te decimos cómo conseguirlo.

Cómo tener un maquillaje natural No Makeup

Serum: necesitas un perfeccionador de poros para que tu piel luzca suave y sin imperfecciones.

Crema hidratante: necesitas que tu piel esté bien hidratada, lo que también debes complementar con un buen protector solar.

Base ligera: busca una ligera, con la dosis justa de pigmentos para garantizar un acabado natural y homogéneo. Con sólo unas gotitas lograrás una cobertura luminosa.

Labial nude: finaliza tu no makeup look con un labial nude que llene de luminosidad natural a tus labios.