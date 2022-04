Manicura rusa, francesa o pro natural ¿cuál es la que más te conviene?

Las redes sociales nos han hecho alucinar con las manicuras perfectas, como la rusa, que te deja las uñas como una muñeca o como la francesa que es sumamente elegante. Pero ¿te has detenido a pensar sobre el efecto más allá de la belleza que nos dejan estos estilos? Si lo harías seguro que terminarías buscándote otro estilo que no te mantenga como una esclava de los centros de belleza o dedicar tiempo de más a las manos y a los pies... como es la natural.

La decisión es tuya y por ello, a continuación, te describimos tres tipos de manicuras que están en tendencia:

Natural

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/01/mano-de-una-persona-deafc936.jpg

Se basa en la higiene y belleza sencilla, permite productos convencionales, pero no altamente agresivos. Su esencia en pro de lo natural sugiere que hasta tu misma te la puedas hacer en casa, ya que consiste en unas uñas limpias y que no se mantengan por largos períodos mojadas para evitar el desarrollo de bacterias. En cuanto a la forma puedes cortarlas en línea recta o curvada… como prefieras.

Otro dato que debes tener en cuenta es la hidratación, para la cual puedes usar humectantes para las manos; si sientes que tus uñas se han debilitado aplica endurecedor o consulta a un especialista de la salud sobre el posible consumo de biotina para estos fines. En este tipo de manicura se respeta la cutícula. No se corta ni se hecha hacia abajo, la cutícula es parte de la protección de la uña.

Finalmente, en este punto, cuando vayas a escoger uno o más esmaltes, que sean saludables; lo cual significa que no debe contener formaldehídos, tolueno, resina de formaldehídos, ftalados, ni alcanfor, ya que pueden perjudicar la salud de las uñas.

Manos a la francesa

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/01/mano-de-una-persona-19cf2e4a.jpg

En cuanto a moda y belleza las mujeres francesas, en especial las parisinas son referencia de buen gusto y mucho cargo- ¡Hasta en los dedos! - Es por ello que todo lo que se le haga referencia está súper bien aceptado por quienes gustan de la belleza delicada pero que no pasa desapercibida. Se trata de tratarlas para que se vean lo más natural posible, al estilo makeup-no makeup; de modo que si vas a aplicar esmalte apuesta por uno que se parezca al tono de la piel debajo de las uñas y cuando vayas a cortar solo permitirle que sobresalga algo de borde para aprovechar el tono blanco natural.

Este estilo no conlleva que se eliminen las cutículas, ni que se retiren hacia abajo como están muy mal acostumbras a hacer la mayoría de las manicuristas; si notas que quien te está haciendo las manos va por ese camino, ¡detenla por el bien de la belleza saludable de tus uñas. En caso de que te guste y quieras asumir las consecuencias, ¡bien, estas en todo tu derecho!

¡Las quiero rusas!

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/01/una-mano-muestra-un-objeto-en-la-mano-4dd4ed40.jpg

La belleza es la belleza y nada tiene que ver con los conflictos de los pueblos. Dicho esto, hay que decir que lamentablemente este tipo de manicura no es recomendada por los dermatólogos, ya que requiere que se le retire ´tooooda´ la cutícula, literalmente al ras. No te creas en ella hay cierto tipo de conflicto y es que algunos cosmetólogos dicen que no es rusa sino alemana…

El ´boom´ de este tipo de manicura se debe a que resalta una belleza como si se tratara de una muñeca. De hecho, es considerada como “perfecta”. El esmalte debe ir impecable y comienza justo al inicio de la piel de donde se ha retirado la cutícula. Para lograrla hay que tener buena técnica, buen pulso y experiencia, de lo contrario podría lastimar esta parte de los dedos porque requiere de mucha precisión para dejar la uña sin una gota de cutícula ni bordes.