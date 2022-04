No deberías ponerte estos productos en la cara

A la hora de aplicar tópicos o remedios caseros para el cutis, no todos los productos son recomendados. De hecho, algunos podrían ser muy dañinos y causar un efecto contrario al buscado. Aquí los listamos.

No te pongas estos productos en el rostro

Pasta dental: muchas personas lo colocan para combatir el acné, pero irrita la piel y hace que el acné se inflame. Puede secar un grano, pero tiene ingredientes que dañan la piel sensible y causan una cicatrización muy demorada.

Limón: muchas personas lo usan como desodorante y como exfoliante, pero si tienes piel delicada no deberías usarlo directamente y mucho menos previo a la exposición al sol.

Bloqueador solar para el cuerpo: el bloqueador solar para el rostro es específico y distinto al del resto del cuerpo. Esto se debe a que la piel no es la misma, tienen diferente PH y debido a la constante exposición al sol, la del rostro es más sensible. Usa un bloqueador solar específico para la cara.

Aceite de bebé o de oliva: nunca uses estos productos para desmaquillarte, porque no están probados oftalmológicamente y no tienen el apto para uso cosmético. Es preferible usar un desmaquillante bifásico que contenga agua y aceites aptos para poner en tus ojos.