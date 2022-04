10 malos hábitos de belleza a los que debes decir adiós

Resecan, producen manchas y envejecen la piel prematuramente. Los malos hábitos de belleza forman parte de nuestra rutina diaria y, a veces, no nos damos ni cuenta. Es por ello que las doctoras Lenis Núñez y Michelle Herrera, especialistas en dermatología y medicina estética, nos advierten cuáles son estas malas costumbres que producen el efecto opuesto al que deseamos.

1. No usaré protector solar porque está nublado

LN: Más de un 50 % de los rayos ultravioletas traspasan las nubes. Además, al hacer menos calor, probablemente nos expongamos más tiempo al sol. Es por esto que debemos ponernos protección solar aun si el cielo está lleno de nubes. Lo recomendable es aplicar el protector cada 4 horas a lo largo de un día.

2. Como no me maquillo, no me tengo que lavar la cara

LN: Saltarnos el paso de la higiene de la piel por el simple hecho de no habernos maquillado es un error y puede hacer que los poros luzcan más dilatados. Esto se debe a la cantidad de suciedad y toxinas que se adhieren a la superficie de la piel, oxidándose e inflamando las células, lo cual finalmente provoca un envejecimiento prematuro de la piel.

3. Solo cuido la piel de la cara porque es la más delicada

MH: En ocasiones, protegemos con esmero nuestro rostro y nos olvidamos de otras áreas de nuestro cuerpo. Las zonas del cuello, las manos y los codos son consideradas “delatadoras de la edad”, por lo que es conveniente hidratarlas lo mejor posible con aceites y cremas para que la piel luzca tersa y joven.

4. Mientras más veces limpio mi cara, mejor

MH: Lavar el rostro más de dos veces al día estimula la producción de las glándulas sebáceas, responsables del exceso de grasa y brillo en la piel. Lo ideal es lavar el rostro solo dos veces al día, independientemente del tipo de piel.

5. ¿Te sirvió esa crema? Ay, pues préstamela

MH: Es muy común comenzar a utilizar una crema porque sabes que le ha funcionado a una persona conocida. Sin embargo, la realidad es que existen diferentes tipos de producto para cada tipo de piel. Obviar este detalle puede ocasionar brotes –por exceso de grasa– o deshidratar la piel.

6. Me afeitaré las piernas sin bañarme porque tengo prisa

LN: Es muy importante no usar la rasuradora en seco. Siempre debemos aplicar una capa de gel o de espuma para depilación, para evitar cortes. Lo ideal es utilizar un producto con aloe vera, cuyo efecto antinflamatorio es agradable a la piel.

7. Con esta nueva crema ya no tendré celulitis

MH: Las cremas y masajes son tratamientos complementarios en las terapias contra la celulitis. Esto quiere decir que ayudan a combatir esta condición, pero su sola aplicación no es suficiente para eliminar el problema.

8. Voy a dormir más para no tener ojeras

LN: Es cierto que la aparición de ojeras está asociada a la falta de sueño, al estrés y a la predisposición genética. Sin embargo, un factor que pocos consideran es la hidratación. La piel alrededor de los ojos es más fina que la del resto del rostro. Esto sumado a una falta de hidratación puede hacer que la piel de esta zona se torne cada vez menos elástica y se irrite fácilmente, oscureciéndose y formando las temibles ojeras.

9. No uso rasuradora porque aumenta el vello

LN: El vello no se engruesa ni se pone más oscuro cuando lo afeitamos. La cantidad de vellos que tenemos viene determinada por factores genéticos y hormonales. El hecho de que creamos que tenemos más viene dado por un efecto visual, ya que al rasurarnos al ras exponemos la parte más gruesa del vello, haciéndolo lucir más abundante.

Y para ellos...

10. Cada vez son más los hombres que se preocupan por el cuidado de su imagen

La doctora Maribel Ángeles, especializada en el mercado masculino y femenino de belleza, explica que ellos también cometen sus “errores” en el campo de la belleza, como por ejemplo:

• “Seguir utilizando diariamente las afeitadoras, que causan folículos infectados y manchas en la cara, existiendo ya la tecnología láser”.

• “Retocarse las líneas de expresión y las arrugas con profesionales no calificados, que cambian la forma natural del rostro. Esto altera la manera en la que los demás ven al paciente y distorsiona a la persona”.

• “Aplicarse bótox sin tomar en cuenta que las cejas masculinas deben permanecer en su lugar natural, no en el cielo”.