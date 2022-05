Recomendaciones para desenredar el cabello

A la hora de cuidar tu cabello para desenredarlo, es muy importante todo lo que haces en la previa. Aquí te damos algunos consejos. ¡Mira!

Al bañarte: cepíllate el cabello antes de lavarlo, porque cuando está mojada es más débil y quebradizo. Es mejor peinarlo antes de entrar al baño. Lava siempre hacia abajo, dejando que el producto caiga. De esta manera evitarás los enredos.

Cuidado al secar: no uses el secador de cualquier forma. Hazlo hacia abajo y separa los mechones con ayuda de un peine. Si prefieres secarlo envolviéndolo con una toalla, hazlo de a pequeños toques y no frotes porque lo enredarás mucho más.

Productos: usa un acondicionador de calidad, que dejará tu pelo húmedo y será más sencillo de desenredar. Hay quienes optan por un spray desenredante y vaporizan el cabello.

Hábitos: cuida tu cabello con una rutina nocturna, cepillándolo antes de dormir. De esta manera, los aceites naturales del cabello irán desde la raíz hasta las puntas.