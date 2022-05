Hábitos que te ponen feo

La belleza es relativa, pero hay características que nadie las quisiera tener y es la razón por la que forman parte del conjunto de cosas que universalmente consideramos feas, sin importar quién las posea.

A continuación, dejamos una pequeña lista para que, si quieres verte mejor, las elimines de tu vida.

El estrés

Existen personas que su vida es una esencia estresante, razón por la que muchos le huyen. Las cualidades físicas nadie las aprecia porque todo se concentra en su estilo de conducta. Pero hay más, cuando nos estresamos el cuerpo libera una hormona conocida como cortisol y ella causa un cambio en el aspecto físico, como reducción de energía, lo cual se traduce en aspecto de ¿vejez?, no importará la cantidad de productos que te apliques, si no proyectas un estado de bienestar, te etiquetarán de feo.

No dormir

Durante el sueño se regula la leptina, que se encarga de reducir el apetito; la grelina que activa el hambre; y la insulina, que es la hormona que permite que la glucosa pase a las células, de no hacerlo puede desencadenar en diabetes y afectar a todos los órganos del cuerpo. Además, lucir cansado no es una bonita expresión. Otra hormona que embellece y que se ve alterada si no duermes es la de crecimiento, que activa el colágeno y con él la firmeza y la elasticidad.

Si a eso le sumas las ojeras que te hacen parecer un muerto viviente... sobran las razones para eliminar este pésimo hábito y comenzar a reorganizar tu estilo de vivir.

Consumir sustancias tóxicas

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/13/mujer-con-la-mano-en-la-cara-867e5744.jpg

Cuando consumes tabaco y/o alcohol se disminuye significativamente la vitamina A, lo cual genera a su vez, que la piel pierda humedad, esto se traduce a que luzca sin brillo ni vida y abre las puertas a la aparición de las odiosas arrugas que nadie quiere tener.

Algunos grupos de alimentos

El exceso de sal puede causar hinchazón en la piel y resequedad, esto sin contar los efectos nocivos para la salud de los órganos internos, especialmente la del corazón, que termina alcanzando todo el cuerpo.

El azúcar, como disminuye la producción de colágeno, termina envejeciéndonos y facilitando la aparición de acné; pero además hace que nuestra epidermis pierda elasticidad y se haga más flácida.

El café que, aunque parezca lo contrario libera cortisol (la hormona del estrés), al igual que él, el chocolate con azúcar añadido y las gaseosas.

Las frituras y comidas altamente procesadas, aunque hagan feliz (momentáneamente) te harán más feo y serás del grupo de alto riesgo de ciertos tipos de cánceres como el de mama. Lo que ocurre es que generan inflamación, resistencia a la insulina y estrés oxidativo de la piel, lo cual se traduce en arrugas prematuras causadas por la disminución en la producción natural del colágeno, la elastina y el ácido hialurónico.

Un depilado incorrecto

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/13/una-mujer-con-las-manos-en-la-cintura-6481d6d4.jpg

Eliminar el vello contrario a su crecimiento resulta la técnica ideal para deshacernos de él en cualquier parte; pero puede causar irritación y cuando vuelva a crecer podría encarnarse. Lo correcto es que, si depilas con cera, afeitadoras o con lo que prefieras hacerlo, es que lo hagas en la misma dirección en la que está el vello. En el caso de la cera, deberás aplicarla en esa dirección y retirarla de manera contraria.

Bañarte con agua caliente

Aunque República Dominicana es un país de altas temperaturas, hay quienes confiesan que no se bañan si no es con agua bien templadita. Si eres una de esas personas entérate que estás destruyendo sus aceites naturales, la barrera protectora y la hidratación. Hacerlo habitualmente es perjudicial para el cabello porque puede inflamar el cuero cabelludo y afectar el crecimiento del cabello. Apuesta a que “una vez al año no hace daño”, pero siempre sí.

Doblar las piernas y la falta de ejercicios

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/13/una-mujer-con-los-brazos-abiertos-6d044ca3.jpg

No es un secreto que las várices que suelen aparecer justo sobre y por debajo de las rodillas, más comúnmente en las mujeres, son uno de los desafortunados efectos de doblar las piernas. Lo mismo que durar mucho tiempo sentado y no hacer ejercicios. Si tienes este tipo, que también se conocen como arañitas, debes consultar a un cardiovascular para que te indique el tratamiento que se ajusta mejor a tu necesidad, que por lo regular son las medias de compresión y, por supuesto, dejar esos malos hábitos.