Secretos de belleza que pasan de madre a hija (y viceversa)

Si haces memoria, seguro que alguno de los trucos de belleza que aplicas hoy en día fueron enseñados por tu madre… Transmitidos de generación, de madres a hijas, estas son las enseñanzas que madre e hija (o viceversa, en ambas direcciones) comparten día y noche como herencia.

Y es que tu mamá seguro que fue la primera en recordarte que debes lavar tu cara todas las noches, usar un protector solar durante todo el año, cómo aplicar la barra de labios en las mejillas a modo de colorete, o colocar cucharadas heladas para bajar la hinchazón de las bolsas. ¿Cuáles son los consejos de belleza que más recuerdas? Hoy, en el Día de la Madre, abordamos a cinco mujeres, artistas y emprendedoras, que recuerdan y comparten con Diario Libre esas enseñanzas y cosméticos que, de la mano de sus progenitoras, merece la pena preservar.

Crystal y Michèle Jiménez & Carmen Vicens

“La belleza es lo que uno proyecta, y se complementa con lo físico, pero definitivamente empieza en el corazón y se transparenta”

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/27/hombre-y-mujer-posando-para-una-foto-3b6e83f4.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/27/hombre-y-mujer-posando-para-una-foto-3b6e83f4.jpg Crystal, Carmen y Michèle. (FUENTE EXTERNA)

Para las que seguimos a las artífices de Luna Colada, no es ningún secreto su pasión por la moda y la belleza. Gestos que heredaron de su madre Carmen Vicens, la mamá pulpo, como ellas la llaman, quien siempre da amor y tiempo hasta el infinito. El primer recuerdo que tienen es el de Carmen haciéndose su icónico delineado negro frente al botiquín de su cuarto escuchando los “cassettes” que enviaba su tía de Italia. Sin embargo, será pintarse la boca “siempre”, el truco que ambas siguen a rajatabla. “Desde pequeñas nos maquillábamos y arreglábamos en casa imitando a mami. Le hacíamos talent shows a la familia y le poníamos tickets y todo. ¡Aprendimos a “batirnos” el pelo desde muy temprano para lograr los looks!”, recuerda Crystal, quien reconoce que el delineado líquido es ese producto que aprendieron a usar gracias a ella y todavía comparten, sin olvidar tampoco sus famosos rolos calientes (risas). Y es que Carmen, como relata Crystal, es quien ha llevado siempre la delantera en rutinas beauty, tanto así que ni el truco de las hermanas de hacer las anchoas con la Dyson caló en ella. “Insiste en que las anchoas con el pelo aún calentito del secador da mayor resultado y más larga duración”. Con un background como el de estas tres bellezas, no resistimos preguntar por sus mejores consejos para mamás full time: “Empieza con tener el pelo siempre limpio, eso es casi más de la mitad de verse mejor hasta los días de más cansancio; busca algún peinado práctico que sea el que “te resuelve” en un apuro y aprende a hacértelo bien, que no sea nada complicado, pero te permita verte bien”.

Techy Fatule y Tania Báez

“La belleza es un alma limpia y una energía que ilumina”

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/27/una-mujer-con-gafas-de-sol-posando-para-la-cámara-delante-de-una-ciudad-fcdcdb76.jpg Techy y Tania. (FUENTE EXTERNA)

Para Techy su mamá, Tania Báez, es sinónimo de belleza desde siempre. “La recuerdo a ella y a mi abuela poniéndose cremas y estando olorosas”. Por eso, desde que fue consciente, nunca olvida en su rutina no acostarse con el maquillaje puesto (primera regla de belleza de una figura de la televisión, evidentemente) y usar el bloqueador solar. Ahora las recomendaciones son mutuas: “Mi madre ha comenzado a comer más vegetales y frutas, gracias a mí (creo, jajajaja) y yo no olvido usar el protector solar”, comenta la cantautora que reconoce que su madre es mucho más activa que ella (le dice ‘chispita’), que es más reservada. ¡Sin embargo, todos los días noto que me parezco más y más a ella! (risas)”.

Techy deja también muy claro que en su casa no se hablaba tanto de belleza. “En mi casa siempre se habló mas de la belleza interior. De cómo ser mejores personas y lo importante que es tener el alma llena y la energía alta. Desde niñas escuchábamos más eso, que sobre rutinas de belleza”. Aún así, se atreve a dar sus consejos beauy: “Usa bloqueador, no te acuestes con maquillaje, bebe agua y haz lo que dé la gana sin hacerle daño a otro”.

Sharon Sued y Cuchy de Sued

“Una persona cómoda en la perfección de su imperfección es belleza”

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/29/geraldine-paz-con-un-vestido-blanco-a5daaeab.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/29/geraldine-paz-con-un-vestido-blanco-a5daaeab.jpg Sharon y Cuchy. (FUENTE EXTERNA)

Sharon y Cuchy tienen en común la satisfacción de saber disfrutar las cosas sencillas de la vida. Espirituales y amantes de la actividad física, aman los ejercicios, les gusta la cocina y el bienestar, ¡y son muy mañaneras! Las separa más su gusto a la hora de vestir o decorar sus casas. Pero si hay un nexo que las une es su pasión por la belleza. “Ver a mi madre siempre frente a su espejo de baño desmaquillarse, untarse cremas y haciendo su ritual del cuidado de la piel’, es una de los primeras memorias de Sharon, quien recuerda su afán, ya a los 11 años, por sacarse las cejas. “Yo tengo las cejas súper gruesas y soñaba y rogaba a mi mamá porque me llevara a sacármelas para ponerlas más finas” (risas). Madre e hija siempre comparten sus gestos beauty. De doña Cuchy aprendió a no irse nunca a la cama con maquillaje ni exponer la cara al sol o ponerse ampollas de vitamina C en el rostro. Y ella le recomendó incluir nuevas productos en su rutina de belleza. Actualmente, siguen probando cosas nuevas, lo más reciente ha sido hacerse la bioestimulación en sus rostros. Aún así su mejor consejo para todas las mujeres, y las mamás en concreto, va más allá de cualquier tratamiento o producto: “Dedicarse tiempo para ellas, no solo para arreglarse físicamente, sino para continuar en su journey del autoconocimiento, sanar, buscar lo más bello y poderoso de su interior y vivirlo a plenitud”.

Adriana Torrón y Mónica Armenteros

“La belleza no se reduce al físico, incluye también lo de adentro, tus valores, tus sueños, lo que llevas dentro del alma”

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/29/hombre-y-mujer-posando-para-una-foto-en-un-espejo-8452ca70.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/29/hombre-y-mujer-posando-para-una-foto-en-un-espejo-8452ca70.jpg Adriana y Mónica. (FUENTE EXTERNA)

“Recuerdo cuando estaba chiquita y mi mamá y yo íbamos al salón. Siempre le decía: ‘mami quiero ser como tú, quiero tener el cabello como tú, la piel como tú… y salía del salón con el cabello como el de mi mamá. Ella siempre ha sido una inspiración para mí en cuanto a la belleza, ¡porque mi mamá es hermosa!”, cuenta la cantante Adriana Torrón, quien reconoce que el mejor truco que heredó de su progenitora es andar siempre bien arreglada “porque nunca sabes lo que puede pasar”. “Mi mamá y yo somos iguales, pero a la vez muy diferentes. Nos gusta andar arregladas, pero cada una tiene su manera: a ella le encanta lo fashion, andar siempre en tacones y diferente, y a mí estar arreglada pero cómoda y con estilo, siempre ando en tenis”.

Además, Adri confiesa que es de las que robaba el maquillaje a su mamá: cuando esta empezaba a botar las cosas que no usaba, Adriana recogía todo y se lo quedaba. ¿Rutinas que ha seguido y ambas comparten? Adri reconoce que, gracias a Mónica, ha adoptado la base de maquillaje en su rutina de makeup. Quitarse el maquillaje antes de dormir, y el orden o la aplicación de cada producto son hábitos que comparten aconsejándose la una a la otra: “Como arreglarme el cabello todos los días, aprendí y ahora trato de no darle tanto calor a mi pelo porque se maltrata muchísimo y también a darle mucho, pero mucho amor. Pero si hay una recomendación que nunca falla y aconseja a todas las madres es hacer ejercicio y dormir bien.

Paloma de la Cruz y Pura Peña

“La belleza es un reflejo de cómo nos amamos, cuidamos y todo es de adentro hacia afuera”

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/29/un-grupo-de-personas-frente-a-un-espejo-5dcbbe79.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/29/un-grupo-de-personas-frente-a-un-espejo-5dcbbe79.jpg Pura y Paloma. (KEVIN RIVAS)



El primer recuerdo de belleza de Paloma, desde que tiene uso de razón, de su madre Pura es su amor por los potes. Sentada en la coqueta de su mamá, imitando todo lo que hacía, constata que “siempre ha sido súper constante con sus rutinas de belleza y el mejor ejemplo y testimonio son sus resultados”, dice esta fashion & travel blogger que reconoce que esas rutinas de cuidado de la piel es lo que más le ha costado incorporar y el truco beauty que todavía sigue a rajatabla, gracias a Pura, es bañarse de crema corporal después de cada ducha, algo que todavía comparten al día de hoy. Ella, por su parte, le inculcó la disciplina del ejercicio físico. Gracias a esa química que exhiben siempre juntas, como la pasión por la moda (cada una en su estilo), madre e hija siguen compartiendo trucos y consejos; el último: el maquillaje en pasta con sensación “glow”. ¿Su mejor consejo beauty para mamás full time? ¡Protector solar!