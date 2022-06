Fashionista colombiana Julieht Valdés aconseja sobre usar el blazer, jeans y tenis

Cada vez es más común ver los imponentes outfits acompañados de unos cómodos tenis, bien sea por la versatilidad, estilo o rebeldía. La fashionista colombiana Julieht Valdés, con aproximadamente 18 años de experiencia en la industria de la moda, es la Ceo y cofundadora de la marca de ropa Dreamer.

Mediante sus plataformas ella habla de su visión para seleccionar las prendas de vestir que se adapten mejor a cada temporada del año y recomienda lo que va mejor según el tipo de cuerpo.

Los 'looks' básicos no dejan de ser llamativos si se combinan bien. Esto afirma la joven estilista y agrega que para causar impacto con sus outfits hay tres prendas importantes y son los blazer, jeans y tenis.

Las tres razones para usarlos, detalla Julieht, son: divertido look, estiliza tu cuerpo y versatilidad en las prendas.

"Aunque parezca un outfit sencillo y despreocupado, se requiere buen ojo para acertar con el traje adecuado que se adapte a los zapatos. Tanto en mujeres como hombres, llevar este look requiere de técnicas para que cause la armonía deseada. No intentes utilizar los tennis con los que haces deporte, para un día de oficina, el resultado no será el soñado", sostiene Julieht.

La amante de la moda apuesta por un estilo casual, pero sin perder el glamour.

Para la empresaria colombiana es letal usar los colores adecuados para no romper con la sincronía de outfit.

En cuanto a estilizar el cuerpo, en su perfil de Instagram @juliehtvaldes la colombiana sabe cómo verse elegante, es por ello que define ese outfit como asombrosamente funcional. "Es decir, puedes verte chic, elegante y supercomoda por el toque del jeans y los tenis", dice.

La experta de la moda es admiradora de los jeans corte alto. Julieht Valdés cuenta con una amplia cadena de tiendas en Colombia, Ecuador y Estados Unidos, dónde predominan novedosas colecciones a la vanguardia de las tendencias, indica una nota informativa.

Y sobre la versatilidad en las prenda resalta que un vaquero (jeans) con tenis y un blazer oversized puede lucir extremadamente trendy a las chicas tanto para un día de oficina, como un almuerzo entre amigas e incluso "para impactar en una primera cita".

Julieht Valdés apuesta a los accesorios adecuados para ofrecer el toque perfecto a este look. Desde su tienda @dreamerjeans la colombiana propone combinaciones de ropa que resalten para cada ocasión, así como la belleza natural de las personas.