Agua micelar, tu nuevo aliado beauty

Ya sea porque tu piel es muy sensible a las limpiadoras tradicionales, o simplemente porque quieres agregar a tu rutina de limpieza un producto que refresque y limpie al mismo tiempo, llegó el momento de darle ese ‘update’ a tu neceser.

Pues sí. En este caso menos es más. El sueño de toda mujer. Un ritual de belleza rápido y cómodo. Un solo gesto de belleza posible con este producto, cada vez más popular, que se ha convertido en una solución perfecta, sobre todo para las pieles más sensibles porque limpian suavemente sin irritar.

Libre de alcohol y compuesto por unas moléculas llamadas micelas, cuyo trabajo es funcionar como detergentes en la piel, la libera de la suciedad absorbiendo cualquier resto de compuestos químicos, ya sea maquillaje u otras sustancias. ¿El plus? Que puede usarse en todo tipo de piel, no deja residuos de producto [tu rostro no quedará pegajoso ni engrasado], tonifica, y limpia con facilidad hasta el maquillaje a prueba de agua.

"Las micelas contenidas en su fórmula permiten una perfecta microemulsión de las impurezas sin agredir y respetando el equilibro cutáneo, convirtiéndola en el aliado perfecto para todo tipo de pieles" “

Como todo, el agua micelar tiene su historia detrás. Fue Jean-Noël Thorel, un farmacéutico con doctorado en celulas, quien en 1985 creó esta bondadosa solución, pensada en un principio para limpiar la piel de víctimas de quemaduras en los hospitales. Pero han sido sus efectos revitalizadores los que han revolucionado el mundo de la cosmética. Y es que al estar formulada a base agua, también tiene propiedades calmantes, refrescantes y además no necesita aclarado. Por ello es un producto que cada vez más personas incluyen en su rutina de belleza diaria.

Su aplicación es muy sencilla. Solo tienes que empapar con el producto una pequeña porción de algodón o disco desmaquillante y distribuir el agua micelar por todo tu rostro. Sentirás al instante su efecto refrescante y tonificador y tu piel te lo agradecerá. Aplica después tu hidratante.

¿Qué beneficios te traerá? Un mayor equilibrio cutáneo.

Previene la irritación y enrojecimiento de la piel luego de desmaquillarte.

Garantiza una buena tolerancia cutánea y ocular.

Limpia, calma y refresca la piel.

También la puedes usar antes de aplicar el maquillaje.

¿Ya te decidiste por una? Aquí te damos varias opciones

Eau Thermale Micellar Lotion de Avène. Para el cuidado esencial de una piel sensible.

Agua Micelar de Babe. Ayuda a unificar el tono de la piel con su fórmula con regaliz.

DermatoClean de Eucerin. Refresca y limpia la piel.

Sesderma Sensyses Cleanser Classic. Su nanotecnología permite capturar todos los restos de impurezas y maquillaje.

Agua de limpieza micelar de Vichy. Enriquecida con Pro-Vitamina B5 hidratante.

Cómo desmaquillarse en 3 pasos Comienza siempre por las pestan~as, con movimientos de arriba hacia abajo, repasando bien e insistiendo en ellas desde la rai´z. Limpia después los labios con movimientos sutiles, desde la comisura hacia el centro. Y para el rostro, empapa bien un disco de algodo´n o una toallita desmaquilladora y limpia con movimientos circulares ascendentes sin olvidar las aletas de la nariz y po´mulos, barbilla o cuello.