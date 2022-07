Cinco productos básicos para maquillarte si eres un principiante

El maquillaje ha ido cambiando a través del tiempo, a partir del año 2016 se fueron introduciendo nuevas métodos y el bom de los llamados smokey eyes, los labios rojos brillantes y las pestañas voluminosas, acompañado con una serie de productos que para muchas les resulta tedioso al tratar de lucir un maquillaje espectacular en un menor tiempo y mucho menos con cinco productos.

Con la llegada de la pandemia las tendencias han ido evolucionando y muchas mujeres han optado por el look de las chicas francesas, localizando su atención en una sola zona de su rostro; ojos o labios, pero nunca los dos. Una forma que las hace lucir chic, frescas y más natural, lo que hace más fácil maquillarse con un número reducido de utensilios

Estos productos no deben faltar en un kit de maquillaje básico, con el cual se pretende resaltar solo las partes deseadas, así darle un toque distinto y natural para el rostro, sin necesidad de parecer otras por completo.

Base de maquillaje ligera con protector solar o una BB Cream con color

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/persona-con-taza-en-la-mano-feab9fe3.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/persona-con-taza-en-la-mano-feab9fe3.jpg

La base ayuda a corregir el tono y la textura de la piel y crea un efecto aterciopelado en el rostro, lo que la convierte en el corrector perfecto para esconder esos barritos o pequeñas manchas.

Existen algunas bases que ya traen consigo un protector solar y duran todo el día, por lo que no hay necesidad de retocarlas cada cinco minutos.

Es importante elegir el tono correcto, pues la base debe adherirse al rostro como una segunda piel y que nadie note que se lleva puesta.

La “True Match” de la marca L´OREAL parís o la “Anthelios Mineral one” de la marca La Roche Posay son dos opciones de bases con protector solar.

En cuanto a la BB Cream son una opción bastante favorecedora para los climas tropicales. Estas cremas milagrosas son todo en uno, ya que hacen la función de hidratar, proteger y dar color a la piel. Aunque no son un corrector por excelencia son estupendas para crear un look natural y el famoso Make up, no make up look.

Existen una gran variedad de ellas que no se derriten con el sol no necesitan mucha corrección a lo largo de las horas, ya que se compactan a la perfección con la piel.

La “Fluido con color” de la marca Avéne o la “BB Skin Detox” de la marca Clarins pueden ser buenas opciones para completar un kit de make up básico.

Máscara de pestañas o rímel

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/02/mujer-sonriendo-con-la-mano-en-la-cara-38522e92.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/02/mujer-sonriendo-con-la-mano-en-la-cara-38522e92.jpg

La máscara de pestaña es uno de los productos que toda mujer debe llevar en su cartera,si pretende armar un kit para maquillarse con solo cinco productos. Por esta razón debe emplearse un tiempo determinado en buscar la más adecuada y que sea de buena calidad, pues esta puede hacer un desastre en resto del maquillaje.

Es importante que sea un rímel a prueba de agua y que logre el efecto deseado, que estilice las pestañas, le dé volumen y las haga lucir más largas y espesas.

Una máscara de pestaña puede hidratar, hacer crecer tus pestañas, potenciar el volumen o tener un efecto 24 horas.

Según el resultado que se quiera lograr, se puede acentuar las del final, rasgando la mirada. Otra opción es incidir más en las pestañas del centro para abrir la mirada.

La “They’re Real Magnet” de la marca Benefit es una máscara de larga duración o la “Lash Idole” de la marca Lacome es idónea para dar volumen. Aunque la favorita de muchas sigue siendo la “Telescopie Mascara Carbon Black” de la marca L´OREAL por efecto de alargar las pestañas.

Colorete

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/02/una-mujer-hablando-por-teléfono-6fcdb976.jpg

El colorete es otro de los básicos del maquillaje que nadie debe olvidar. Este pequeño polvo colorido compacto puede hacerte lucir fresca y delicada. Un pequeño toque de color en las mejillas es bastante favorecedor para lograr el efecto deseado. Además de que gracias al blush se puede lograr el efecto “buena cara”.

Existe una amplia gama de colores, pero todo va depender del tono piel. Los tonos rosas son los mejores para la piel pálida. Los albaricoques funcionan muy bien para el cutis medio. Y rojos para la piel oscura.

Las variaciones de cada uno de ellos se van adaptando a los gustos personales y a las tendencias de moda.

Para llevar bien un colorete que se difumine a la perfección con el maquillaje el truco está en utilizar siempre dos tonos, uno claro para dar luminosidad y otro oscuro para aportar profundidad, así conseguir dar volumen al rostro.

El “Maxi Blush” de la Marca Rímel es uno de los más utilizados debido a su pigmentación intensa o el “Superfine” de la marca Technic con su textura suave y fácil de difuminar.

Sombra

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/02/una-mujer-con-un-celular-en-la-mano-en-la-cara-1d890d33.jpg

La sombra de ojos se ha convertido en algo imprescindible en los últimos tiempos, y es que muchas prefieren poner énfasis en sus ojos dejando otras partes del rostro más difuminadas para lograr un efecto de mirada intensa.

A la hora de maquillar los ojos es necesario elegir un buen tono en las paletas de colores que favorezcan a cada ojo y que se puedan utilizar tanto en día como la noche, así no solo se utiliza una parte de la paleta, dejando de lado otras gamas que quizá no son las más ideales para el tono de piel.

Ya que estamos en tiempo de mascarilla, es hora de iluminar la mirada para que resalte por encima de todo lo demás. Para los ojos azules, los tonos amarillos, naranjas, corales, marrones, violetas y dorados. A los ojos de color verde le quedan mejor las sombras en tonos tierra, violetas, granates y burdeos, mientras que para los ojos marrones y oscuros lo ideal son las sombras con tonos azules, verdes, rosas y grises.

Una de las más neutrales es la pequeña paleta de sombras “Orgasm” de la marca NARS, la cual combina colores tierra y vibrantes sin necesidad de tener un estuche gigante.

También está la “The New Nude” de la marca Huda Beauty, que combina una serie de sombras en colores neutros y algunos luminosos y brillantes.

Labial

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/02/un-grupo-de-folletos-sobre-una-superficie-blanca-b231b0cd.jpg

Los pinta labios o barras de labios son lo más básico dentro de los kit de maquillaje, un poco de color en los labios, algo de delineador de ojos puede hacer la diferencia en el rostro. Muchas veces puede utilizarse el mismo tono de sombras y darle un giro solamente colocando un tono de labios distinto.

La variedad es de colores es inmensa y los hay en líquido, satinados, Mate, semitransparentes, tinta de labios y los famosos gloss, cada uno con hacen que los labios luzcan de una forma distinta, algunos vienen con hidratantes para proteger la piel y evitar las molestas grietas.

Los mates dan un efecto más natural, mientras que los gloss, los satinados y brillantes se caracterizan por su color intenso, los semitransparentes son todo terreno, pues dan un efecto natural y colerizan los labios, aunque su corta duración suele ser un problema.

Algunas mujeres optan por aquellos de larga duración el cual es bastante fácil de aplicar y no es necesario volver a retocarlos.

NYX, L´OREAL, Mary Kay y Maybeline tienen una alta gama de labiales de todos los tipos y formas que son los favoritos de muchas mujeres