¿Los cometes? Los siete errores de maquillaje más frecuentes

A muchas nos pasa. Nos maquillamos con la intención de disimular nuestras imperfecciones y lucir más bonitas, pero solo conseguimos el efecto contrario. ¿Te sientes identificada? Es probable que no estés haciendo las cosas del todo bien en tu rutina de maquillaje. Presta atención a estos errores comunes que la mayoría cometemos para darte cuenta de en qué estás fallando.

1. No preparas la piel

Si no hay una piel limpia e hidratada de base, nada de lo que apliques encima se verá bien, aunque uses los mejores productos del mercado. Así que debes cerciorarte de lavar bien tu cutis antes del maquillaje y aplicar una crema hidratante dando ligeros masajes para que penetre bien. Luego, usa un primer o prebase, ya que esto ayudará a conseguir un mejor acabado y un look más duradero.

2. No sigues el orden correcto

En este caso, el orden de los factores sí altera el resultado. ¿Cuál es el orden? Base de maquillaje, corrector, iluminador, rubor, polvo, sombra de ojos, delineador, lápiz de cejas y labial. Obviamente puedes saltarte pasos dependiendo de qué tan natural o cargado sea tu maquillaje, pero siempre manteniendo esa secuencia en lo que vayas a aplicar.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/13/la-cara-de-una-mujer-f0896d1d.jpg

3. No usas el tono adecuado

¿Sigues creyendo que las bases y los polvos se prueban en la muñeca? ¡Grave error! El tono de nuestras manos no es el mismo que el del rostro, por lo que al seguir este ‘truco’ puedes terminar comprando un producto de un tono que no es el adecuado. Para seleccionar el tono ideal para tu piel toma en cuenta aspectos como el tipo de cutis (si es graso, seco o mixto), si tienes rojeces o manchas. Una buena opción, en el caso del polvo, es apostar por los traslúcidos.

4. Aplicas demasiada base

Aplicar mucha base no es la solución para tapar manchas o imperfecciones; es todo lo contrario. Si pones mucha cantidad, tu rostro se verá demasiado cargado. Comienza colocando una pequeña cantidad de base en los diferentes puntos de tu cara y ve añadiendo más hasta que tengas la cobertura correcta.

5. Usas mal la esponja de maquillaje

Antes que todo, debes saber que las esponjas de maquillaje son muy importantes cuando de obtener un acabado perfecto se trata. Ahora bien, debes usarla correctamente. Los profesionales aconsejan humedecerla un poco antes de utilizarla y aplicar el maquillaje con ella a toques en lugar de arrastrándola, para garantizar un acabado uniforme.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/13/una-mujer-hablando-por-telefono-8b3a7130.jpg

6. Haces muecas para aplicar el contorno y rubor

Otro gran error es hacer muecas a la hora de contornear. Meter los cachetes hacia adentro y sacar boca para maquillar los pómulos o sonreír exageradamente para aplicar el rubor hace marquemos demasiado la zona y el resultado no sea nada sutil y natural.

7. Pones labial sobre los labios resecos

Así como pasa con la piel, sucede con los labios: si están resecos, cualquier labial que apliques lucirá agrietado, el color no se verá parejo y no pigmentará como debería. La idea es que al menos una vez a la semana exfolies tus labios y que a diario uses bálsamos labiales para evitar que lleguen a resecarse. Un extra tip es colocar un hidrante sobre el labial (en especial si se trata de uno muy reseco) para que no se agriete.