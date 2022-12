¿Labios agrietados por el frío? Sigue estas recomendaciones para curarlos

El aire polar continúa incidiendo en la región del Caribe, lo que quiere decir que las temperaturas seguirán bajas en República Dominicana.

Uno de los problemas relacionados con el frío son los labios agrietados. Dado que la piel de esta zona carece de glándulas sebáceas, se irrita con más facilidad por efecto de la deshidratación. Al no recibir suficiente agua, pierden elasticidad y se agrietan.

¿Estás presentando este problema? Sigue estas cinco recomendaciones para solucionarlo.

1. No uses saliva para mojarlos. No. La saliva no ayuda contra la deshidratación de los labios, sino todo lo contrario. Por si no sabías, la saliva contiene enzimas que producen mayor resequedad e incluso son capaces de causar inflamación e irritación.

2. No remuevas la piel muerta. Esta es una acción muy habitual, pero dañina a la que solemos recurrir. Al remover esas pequeñas escamas que se forman en los labios solo logramos empeorar el problema y causar heridas. Lo ideal es que apliques bálsamos labiales para que esa piel se vaya sola.

3. Hidrátalos. Además de usar bálsamos varias veces al día, es bueno que, al menos una vez por semana, optes por hidratarlos de manera profunda con tratamientos caseros. Para esto puedes crear una mezcla con dos cucharadas de azúcar y una de miel, aplicar en tus labios y dejar actuar por unos minutos.

4. Usa protector labial. A diferencia del rostro, que posee 16 capas celulares, la piel de los labios está compuesta por tan solo cinco. Es por esto que es vital proteger esta zona del sol. Aunque no vayas a estar expuesto a las radiaciones solares, de todos modos es bueno usar labiales FPS 15+, ya que estos también ayudan a hidratar los labios.

5. Bebe suficiente agua. Cuando las temperaturas bajan, solemos tener menos sed debido al frío. Sin embargo, es importante tomar la debida cantidad de agua (de dos a tres litros) para asegurar el nivel adecuado de humedad de los labios.