Cuando el Body Positive se convierte en auto sabotaje

Durante toda la historia de la moda, el cuerpo considerado ideal para las pasarelas era extremadamente delgado y con medidas de 90-60-90. Hoy, afortunadamente, las grandes marcas de ropa y diseñadores como Michael Kors, Victoria’s Secrets, Dolce Gabbana, o Nina Ricci, entre muchos más, están apostando por incluir en sus desfiles a mujeres corpulentas, lo que que abre las puertas para que más marcas se sumen y de esta manera haya más opciones de tallas para todas.

¿Qué es el Body Positive y por qué últimamente se habla tanto de esto en las redes sociales?

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/10/mujer-en-traje-de-bano-en-la-playa-c77c2012.jpg

Según Wikipedia, Body Positive es un movimiento social inicialmente creado para empoderar a personas con sobrepeso, a la vez que desafiar y cuestionar las maneras en que la sociedad presenta y observa el cuerpo humano. El movimiento defiende la aceptación de todos los cuerpos independientemente de su grado de discapacidad, tamaño, género, raza, o aspecto.

El movimiento tiene como objetivo desafiar los estándares de belleza, construir una imagen positiva sobre el cuerpo y mejorar la autoconfianza. Además defiende que ni la gordofobia ni la flacofobia son aceptables, y que todos los tipos de cuerpos deberían ser celebrados.

Cuando el Body Positive deja de ser positivo

A menudo escucho frases como "No me asomo por X tienda, Ahí no hay ropa para mí, En las tiendas fast fashion solo venden ropa para mujeres delgadas y un sinnúmero de frases que mejor ni repetirlas". Cuando escucho esto solo me viene a la cabeza una cosa. Por un lado, estás peleando por la inclusión y por el otro tú misma te estás excluyendo.

La discriminación comienza por uno mismo. No importa si eres talla grande o talla XS, si eres bajita o alta, blanca o negra; si no te das la oportunidad de entrar a la tienda y probarte la ropa, tú estás contribuyendo con que estos comercios sigan vendiendo tallas que no se adapten a todo tipo de cuerpos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/10/una-mujer-en-vestido-de-bano-a7af3a75.jpg

Si bien es cierto que los trastornos alimenticios no solo se reducen a la comida, también está el otro extremo, personas que no están tomando en serio el tema de la salud, no hacen ejercicio, llevan una vida sedentaria, comen terriblemente mal y por sólo ganar likes en las redes sociales descuidan su imagen personal, usando todo aquello que va en contra de la estética.

Cuando tienes una aprobación exagerada de tu cuerpo en sobrepeso o bajo peso y llegas a desistir de la idea de mejorar tu salud o aspecto físico y te vistes con ropa descuidada porque entiendes que los demás te tienen que aceptar tal como eres, esto puede llegar a convertirse en un problema mayor, ya que no solo afecta tu imagen personal sino tu salud física y mental.

Amarte como eres está bien, expresarte desde tu esencia mucho mejor, gritarle al mundo que amas tu cuerpo y tu físico lo aplaudo, sin embargo, no puedes perder de perspectiva tu salud solo por participar de un movimiento “social”, no confundas autoestima con auto sabotaje.

La mejor forma de demostrarte y demostrarle al mundo que tienes amor por tu cuerpo es cuidándolo y respetándolo.