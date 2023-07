Zuleika Viera, la maquillista dominicana de importantes alfombras y de la revista People en Español

La dominicana Zuleika Viera ha dejado su sello en la industria de la moda y las premiaciones en los Estados Unidos como artista del maquillaje.

Ella triunfa en New York como maquilladora de grandes celebridades de la talla de Natti Natasha, Clarissa Molina, Taylor Hill, Erin Richards, Bali, Dascha Polanco, Jackie Guerrido, Emily Tosta y Carolina Ross.

En el país ha maquillado a Luz García, Marianne Cruz, la doctora Tania Medina y Milly Quezada. Sus logros han seguido no solo con artistas particulares, sino en producciones de series, películas o programas de televisión para las cadenas Univisión, Telemundo y Netflix.

Por si esto fuera poco, es reconocida por plasmar su arte en las alfombras del MET Gala, Cannes, Billboard, Premio Lo Nuestro, Latin América Music, Latin Grammy, Tony Awards, Oscar, Univisión Up Front, Latin Angels Foundation y más.

Zuleika Viera es, además, la maquillista principal de People en Español en la ciudad de Nueva York.

Diario Libre conversó con ella sobre su camino al éxito y la labor social en favor de las mujeres que padecen cáncer.

De comunicadora a maquillista profesional

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/zuleyka-viera-3-maquillisya-foto-vestido-rojo-49372d6b.jpg

Viera, de 31 años, celebra el suelo americano de dedicarse al mundo del maquillaje. Y aunque quería ser periodista, la vida le tenía otros planes.

Ella se define como una mujer de compromiso, disciplina, gallardía y entereza.

Nacida y criada en Quisqueya, estudió Comunicación Social en el país. Hace más de una década se fue a los Estados Unidos como parte del intercambio Summer World y una vez allá conoció a quien hoy es su esposo, quien le pidió que se quedara.

"Mi idea era siempre trabajar comunicación. Yo me veía como periodista o comunicadora en radio o televisión, pero las situaciones que me encontré allá (en Estados Unidos) me llevaron a esa carrera, el maquillaje, siendo algo más fácil para ganar dinero", narra.

Viera no tenía un conocimiento amplio de esa rama en su tierra natal. Es más, afirma, ni siquiera se maquillaba.

En la ciudad de Nueva York comenzó a aprender de ese mundo. "Yo empecé a maquillar allá por casualidad, porque inicié a trabajar en la tienda MAC y allá me entrenaron. Luego hice mi portafolio, siendo asistente de producciones, sesiones fotográficas con celebridades y demás.

¿En qué momento dio el gran salto?

Trabajo, disciplina y un golpe de suerte sirvieron para que Zuleika Viera lograra su sueño a partir del 2014.

Así lo narra: "Yo asistí a un Comic-Con donde se dieron cita importantes actores de Hollywood de películas de superhéroes. El maquillador principal del Comic-Con se fracturó el tobillo, entonces no podía llegar ese día. Un fotógrafo, al que yo le estaba insistiendo que quería trabajar con él se acordó de mi y me preguntó -¿Tú estás disponible hoy? Tengo 19 celebridades... y yo le dije -si, yo voy-. Yo no tenía asistente ni nada. Fui con mi esposo. Nunca había trabajado en mi vida con un famoso y ese día maquillé a Erin Richard de "Gotham" y Chad Coleman, entre otros".

Lo que sucedió después fue maravilloso. "El Daily News, el NY Post, todos esos periódicos publicaron esos maquillaje y looks que se hicieron ese día, imagínate, 19 artistas", detalla.

La joven criolla no se quedó con ese espaldarazo de la buena suerte y comenzó a mandarle sus trabajos a fotógrafos y agencias. Más adelante conoció a la presentadora dominicana Clarissa Molina y se encargó de maquillarla para varias premiaciones incluyendo Premios Juventud.

"Yo le escribí un mensaje a Clarissa ofreciéndole mis servicios. Fui a Miami y le gustó mi trabajo. Ella siempre me toma en cuenta", declara.

A Natti Natasha le gustó su forma de maquillar y la contrató para algunas alfombras y el New York Fashion Week.

Viera ha colaborado con prestigiosas revistas de fama mundial como la Vogue, Hola, People en Español, In Style, Bella NYC y del país Shine Magazine, OH, Blush Magazine.

En People en Español

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/zuleika-viera-bbfee9dc.jpg

Actualmente la profesional es la maquilladora principal de la revista People en Español en la ciudad de Nueva York. En la afamada publicación hace los make up para los editoriales de salud, así como las editoriales para celebridades.

"Cada vez que ellos tienen los editoriales está mi equipo. Por ejemplo, ahora estoy aquí en RD pero mi equipo está haciendo una sesión en NY", comenta. Su grupo reúne a 12 maquilladoras permanentes y siete freelancers.

Sus tips del maquillaje

Clarissa Molina tiende a verse natural en las alfombras. Parte del estilo de la profesional del pincel es acentuar los rasgos de las figuras sin dejar que se pierda la naturalidad.

A Diario Libre mencionó sus tips: "Mi estilo es hacer buena cobertura, que no te digan -wao, qué lindo maquillaje- sino que te digan 'qué linda está tu piel, qué radiante te ves".

Añade que un maquillaje se ve bien cuando la persona se enfoca en el cuidado de la piel, un buen suero, hidratación, bálsamo labial, crema de ojos, etc.

Ayudar a otras

En septiembre Zuleika regresa a su tierra a realizar el evento "Beauty against cancer", como parte de su fundación creada en 2016. Cada año realizan un día dedicado a consentir a esas mujeres que están padeciendo esta enfermedad, así como a las sobrevivientes.

"Le enseñamos a cómo estilizar su cabello, cómo ponerse las pelucas, maquillarse y le proveemos todo lo que necesitan para que puedan continuar con la rutina en la casa", destaca.

Además de esta clase ofrecerán charlas y otras actividades. Para lograrlo, la dominicana residente en USA se comunica con diferentes hospitales del país y gestiona el día para hacer brillar a esas mujeres luchadoras.

"Es algo que me llena el alma, lograr cambiar vidas y ver sus rostros felices. En Nueva York he impactado alrededor de 500. En RD estamos coordinando para 75 a 100 mujeres", puntualiza.

Su fundación "Beauty Against Cancer" lleva un mensaje de esperanza y anualmente celebra el referido evento en los Estados Unidos y Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/naty-bautista-zuleika-viera-y-gloria-cano-f7bc4368.jpg Naty Bautista, Zuleika Viera y Gloria Cano. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/danielis-fermin-y-mabel-roa-6fcb401d.jpg Danielis Fermin y Mabel Roa. https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/cinthya-marie-cruz-y-julissa-rumaldo-9f83a8db.jpg Cinthya Marie Cruz y Julissa Rumaldo. https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/marlene-mendieta-y-daniela-pujols-42cb4a4f.jpg Marlene Mendieta y Daniela Pujols.

Durante su estadía en el país participó en el Festival de Cine Dominicano y compartió con la comunidad de maquilladores dominicanos.

Además, realizó un brunch con cronistas sociales donde habló de su trabajo dentro y fuera de la escena del maquillaje. Contó que desea crear un puente desde la República Dominicana y lograr oportunidades a jóvenes talentos y que a través de su escuela de maquillaje "Zuleika Viera Workshop" logren involucrarse en estos grandiosos proyectos.

"En nuestro país hay un caudal de talentosos jóvenes y deseo verlos crecer, prosperar y que puedan cumplir sus sueños, así como yo lo he logrado.

"Deseo compartir mis conocimientos, métodos de negocios y oportunidades de trabajar con grandes celebridades", concluye Viera.