Cabello: tendencias de color para el verano

Cada vez que llega el verano queremos darle un aire distinto al cabello. Para esto, muchas recurren a un nuevo corte guiado por la tendencia , y otras se van más allá y optan por un color que aporte luz y frescura a su estilo.

Desde el paso de la pandemia del Covid-19 todas las marcas estan apostando por la naturalidad y las del cabello no son la ecepción: ya sea en forma de efecto raíz, que relaja el mantenimiento, o con tonos que simulan el efecto 'sun-kissed' o solar en el pelo. Sin embargo, los colores extremos también cuentan con su espacio, aplicados en detalles o bien por toda la melena. Para la profesional, actualmente, es tendencia ser tú mismo.

Al hablar de los colores que más se llevarán en esta temporada algunos expertos coinciden en que predominarán desde el rubio cremoso hasta el balayage caramelo. Por eso, en este artículo te compartimos una guía con los colores de temporada, para que vayas donde un profesional del color y solicites tu estilo favorito.

Rubio

Según un artículo publicado por la revista Glamour, este rubio será el más popular del verano. El "buttery blonde" es un tono cálido que evoca los acentos dorados de la mantequilla fundida, logrando darle un toque iluminado y ligeramente bronceado al rostro. ¿Te atreverías a intensificar tu rubio?

Rubio coral

El rubio coral es una tonalidad que ha estado en tendencia todo el año, pero en verano sigue fuerte en sus diferentes tonalidades. El "peach blonde" es un tono entre el naranja y el rosa muy favorecedor para pieles claras que aporta mucha luz.

Chocolate

Según los expertos próximamente no veremos rojos brillantes, ya que esta tonalidad se fundirá con el color castaño oscuro para crear una especie de chocolate cereza. Este color sienta bien tanto a pieles cálidas como a oscuras, por lo que te puedes animar a llevarlo si estás buscando un color oscuro y de bajo mantenimiento. Ideal para quienes no disfrutan estar a cada momento en un centro de belleza.

Castaño y mechas

Las melenas castañas también van a seguir en tendencia, siempre con brillo; si antes no tenías mechas incluir unas mechas rubias añadirá un plus al look. Este rubio debe llevarse con matices sutiles solo para aportar luz y lograr un estilo muy natural.

Negro azabache

No todas quieren ser rubias. Y este verano el negro intenso también está en tendencia. El secreto para que entre en los estándares de las tendencias de tintes de verano 2021 es que sea verdaderamente oscuro y que irradie brillo de raíces a puntas.

Cobrizo radiante

¿Prefieres los tonos rojos? En esta línea el color de tendencia es el "copper hair", que resulta una mezcla entre el rubio y el pelirrojo. Lograr el tono correcto te hará lucir como toda una celebridad, dándote un toque diferente exclusivo, llevando una tonalidad brillante.