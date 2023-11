Andrés Felipe Cabrera: “Mariana Downing es una chica bastante preparada, muy bella, apta para estar en Miss Universo”

Andrés Felipe Cabrera, un latino de 35 años, ha desafiado todas las expectativas en el mundo del maquillaje y el peinado como director en el concurso Miss Universo. Su historia es un viaje fascinante de autodescubrimiento y perseverancia.

En el marco de la 72 edición del Miss Universo, que se celebrará el 18 de noviembre en El Salvador, Diario Libre conversó con él sobre su historia, su trabajo, las tendencias en el mundo de la belleza y su valoración sobre Mariana Downing, la representante de República Dominicana en el concurso.

Andrés no eligió su carrera, más bien, fue su carrera la que lo eligió a él. Inició como bailarín en Nueva York tras llegar a los Estados Unidos a los 6 años. Pasó por diversas etapas de su vida, desde trabajar en psiquiatría hasta ser un talentoso bailarín, y finalmente encontró su pasión en el maquillaje.

El encuentro inesperado con Miss Universo

El mundo del Miss Universo no estaba en sus planes. Sin embargo, una invitación fortuita lo llevó a presenciar un ensayo del concurso, donde quedó cautivado por la escenografía y decidió que quería formar parte de ese mundo. Aunque inicialmente se topó con rechazos, su persistencia finalmente lo llevó a convertirse en asistente en el año 2015.

Un año después, pasó a ser uno de los maquillistas del concurso y luego fue ascendiendo hasta llegar a ocupar la posición de director de la marca que, en ese momento, patrocinaba el certamen.

La creación de MUBA Cosmetics

Años después esta compañía salió del mercado y la oportunidad de trabajar en Miss Universo dependía de ser parte de otra marca patrocinadora, lo que inspiró a Andrés a crear su propia línea de maquillaje, MUBA Cosmetics. Desde 2021, MUBA es el patrocinador oficial del certamen. Lo que comenzó con dos paletas de maquillaje se ha transformado en una línea de productos completa.

“El primer año entramos con simplemente dos paletas de maquillaje, haciéndole ver al mundo que éramos una línea completa, pero realmente teníamos solo dos”, dijo Andrés al describir los inicios de la marca que le permitieron ser una opción dentro del concurso.

Sumado al buen trabajo que realizaron en su primer año, Andrés trabajó duro para poder seguir involucrando más productos y convertirse en la marca robusta que es ahora.

Marina Downing una belleza que encanta

Al referirse a Mariana Downing, la candidata de origen cotuisano que representará al país en el Miss Universo, el artista del maquillaje explicó que no quiere dejarse llevar por el personaje de la candidata por fotos o redes sociales.

“Quiero realmente encontrarla en la competencia y poder sentir su energía y su vibra. Ver quién es como ser humano, porque al fin del día lo que importa en el Miss Universo es quién eres tú como mujer y como ser humano”, manifestó.

“Sé quién es Mariana y me encanta. Creo que es una chica bastante preparada, muy bella, apta para estar en Miss Universo, pero estoy de acuerdo con todas esas personas que dicen “¿por qué no habla español?”, cuando es la representante de República Dominicana. ¿Qué le puedo recomendar? ¡Que aprenda a hablar español!”, comentó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/04/foto-andres-2.jpg

El enfoque en la belleza auténtica

Para Andrés, Miss Universo trata de realzar la belleza natural de las candidatas en lugar de transformarlas. Cada candidato tiene voz y elección en su look final, promoviendo la autenticidad.

“Nosotros trabajamos con lo que le funcione a la candidata, dependiendo de lo que necesite es como la vamos a maquillar”, sostuvo.

Aunque todas las candidatas son maquilladas por igual, destaca que cada chica tiene la última palabra y puede decidir si agregar algún toque a su look.

Mariana podría ser la cara de MUBA

Andrés Cabrera adelanta que MUBA lanzará una campaña con cinco candidatas del Miss Universo a partir del ocho de noviembre, presentando a las elegidas a nivel mundial.

“Te puedo adelantar que Miss Universo siempre me pide el nombre de 10 chicas, y dependiendo de la disponibilidad de ellas, me mandan las cinco que necesito. Dentro de esas que escogí está la República Dominicana, vamos a ver si me la mandan”, planteó.

El "Look Universal"

Andrés introdujo la idea del "Look Universal" en Miss Universo. En lugar de maquillajes variados, todas las candidatas se benefician de una técnica que utiliza colores neutrales, sin blanco ni negro, para que todas brillen de manera equitativa en la noche de coronación.

El artista del maquillaje contó que, en 2015, cuando entró a Miss Universo, todos los maquillistas que formaban parte de la plataforma trabajaban bajo su propia técnica y estilo sin un lineamiento definido o un modelo general para todas las candidatas.

“El día del show, todas las candidatas se veían completamente diferentes, porque obviamente las tocó un artista o estilista que no tenían la misma base. Desde que estoy en el Miss Universo hacemos el Look Universal”, manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/04/foto-andres-3.jpg

Nuevas reglas para un mundo cambiante

Como director de maquillaje y peinado, Andrés ha establecido reglas para evitar conflictos y favorecer la imparcialidad. Los maquilladores ya no pueden trabajar en las candidatas de su propio país, promoviendo la unidad y la equidad en el concurso.

“Eso ya no existe en Miss Universo. Una de mis reglas es que si tú eres colombiano no tienes el derecho de mirar, tocar, saludar, peinar o maquillar a la candidata de tu país, porque no quiero tener problemas, ni con la candidata, ni con su franquicia, ni con los fanáticos, ni con nadie. Somos seres humanos, al fin del día vamos a querer darle el empuje a nuestro país”, afirmó

Tendencias y transformación

“La transformación dentro del Miss Universo se ha dado porque he entrado yo a poner mis propios parámetros y reglas, de lo contrario, creo que no hubiese cambiado absolutamente nada”, dijo Andrés.

Al referirse a los cambios en cuanto a las tendencias en maquillaje desde el 2015 a la fecha, el experto en maquillaje manifestó que no cree en las tendencias en lo absoluto: “Me parece que son simplemente una forma de mercadeo para poder causar furor y que la gente vaya de compras”, aseguró.

El maquillaje es una herramienta para algunos

También explica que, “el maquillaje no es para todo el mundo. El labial rojo no es para todo el mundo. El delineador no es para todo el mundo. Entonces, yo no puedo crear una tendencia que invite a todos a usar delineador, cuando realmente el delineador no les funciona a todos”.

El peinado es una carta para ganar

Andrés subraya la importancia del peinado en la competición y aconseja a las candidatas ensayar cada aspecto de su presentación. Un peinado adecuado puede influir significativamente en la decisión de los jurados.

Andrés Felipe Cabrera ha dejado una huella indeleble en el mundo del maquillaje y la belleza en Miss Universo, demostrando que la pasión y la perseverancia pueden transformar todo un concurso y marcar tendencia en la belleza auténtica.