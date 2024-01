La micropigmentación en las cejas, todo lo que debes saber

Desde hace tiempo la belleza natural, o la que más se aproxime a ella, es el must de la sociedad preocupada por su imagen.

En el caso de las cejas las voces de las tendencias gritan que llevarlas abundantes es el ideal, pero ¿si mi genética es otra y son escasas? ¿Si las he sometido a tantos procesos que ya no hay tanta vellocidad? No te preocupes, para cada necesidad hay solución en los procesos estéticos, como la micropigmentación.

Sobre el tema entrevistamos a Oly García, especialista en micropigmentación. Dice que cada vez crece más el número de personas que gustan hacer este tipo de procesos estéticos no invasivos.

Entre las razones que le atribuye es que permite lucir un rostro impecable, bien definido y rejuvenecido, pues como mucho se dice las cejas son el marco de la cara.

"Se basa en trabajar solo la primera capa de la piel, colocando el pigmento de una manera muy sutil, o superficial, no se debe profundizar más allá de la dermis, o donde se vaya aplicar", explica Oly García.

En este caso serían las cejas, un área que aconseja que se trabaje de manera sutil porque profundizar más allá se complicaría el trabajo a futuro.

¿Qué las diferencia de las otras?

La micropigmentación no es lo mismo que el tatuaje, ni el microblading.

"Existe similitud a un tatuaje, la diferencia se basa en la profundida con la que se trabaje y los productos a utilizar. En la micropigmentación se usan pigmentos vegetales que permiten que el color con el tiempo se desvanezca y caiga; mientras las tintas para tatuar contienen otros elementos para su durabilidad", explica.

Hay que saber que:

El tatuaje cubre un poco más allá de las dos primeras capas de la piel.

La micropigmentación es una técnica de maquillaje semi-permanente al igual que el microblading.

La micropigmentación es muy similar a un tatuaje pero no son iguales.

El microblading puede hacerse manual y se realiza con un inductor llamado Tebori, un lápiz de metal con micros agujas para crear la simulación del pelo a pelo y su efecto es muy natural. Y se realiza en la primera capa de la piel.

En la micropigmentación se puede apostar por diversas técnicas:

Se puede hacerse manual.

Con dermógrafos.

Máquinas rotativas (pen) de tatuajes. "Se ha creado maquina con potencia más reducidas, o diriamos menos abrasivas", dice.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/02/whatsapp-image-2024-01-02-at-7.00.08-pm.jpeg Oly García (FUENTE EXTERNA)

"La micropigmentación de las cejas se recomienda para todos, sea hombres y mujeres, que sufran de alopecia, cicatrices, asimétria y cejas pocos pobladas y de esa manera armonizar el rostro" Oly García experta en Micropigmentación “

Cuatro datos que deberías saber

Oly García indica que la duración de la micropigmentación en las cejas va desde seis meses hasta los dos años y hasta un poco más.

Aclara que la durabilidad dependerá del cuido y tipo de piel.

Indica quese requieren dos sesiones, siendo la última destinada para afianzar el color, corregir detalles y para la micropigmentación sea más duradera.

Las pieles secas absorben más que las pieles grasas y porosas.

Los retoques o segunda sesión en pieles grasas puede realizarse cada ocho meses

Recomendaciones de la experta

Hay quienes son temerosos al momento de decidirse por procesos que permanecen durante un período prolongado, más cuando impacta el rostro. Es la razón por la que Oly hace algunas sugerencias:

Que busque un buen profesional en el área, con Experiencia y fotos reales.

Que sean intuitivo a la hora de elegir el centro, ya que lo que se expone es la cara, el rostro. Cuidado con algunas oferta "Lo barato sale muy Caro.

La experiencia no duele.